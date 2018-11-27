«Программный Продукт» модернизирует систему оптового рынка электроэнергии

Сотрудники «Программного Продукта» завершают очередную модернизацию сайта балансирующего рынка (на сегодняшний день сайт оптового рынка электроэнергии и мощности, ОРЭМ) Единой энергетической системы России (СО ЕЭС России), в рамках которой полностью переработана технологическая платформа и обеспечено применение самых современных решений.

Специалистам компании удалось одними из первых применить механизмы электронной подписи на основе алгоритма ГОСТ 34.10-2012 как на страницах сайта, так и при работе с сервисом API. Доработаны механизмы информационной безопасности сайта, что обеспечило защиту от наиболее актуальных угроз согласно перечню «OWASP TOP 10 – 2017».

«Программный Продукт» является основной организацией, обеспечивающей функционирование и развитие оптовых рынков электроэнергии и мощности в Российской Федерации, и выполняет полный комплекс работ, необходимых для функционирования рыночных механизмов и обеспечения надежной работы уникальной энергосистемы, не имеющей аналогов в мире. Десятки тысяч участников рынка – генерирующих и сетевых компаний, крупных производств, энергосбытовых организаций, должны иметь возможность координировать свои мощности и потребности, чтобы обеспечить баланс генерации и потребления на территории, протянувшейся на 10 часовых поясов.

Все изменения уровня потребления, сетевые ограничения, состояние генерирующего оборудования невозможно спрогнозировать заранее с абсолютной точностью. При управлении режимом работы энергосистемы в реальном времени необходимо компенсировать возникающие отклонения, обеспечивая соблюдение установленных параметров надежности функционирования ЕЭС России и качества электрической энергии.

С 2008 года системный оператор использует в своей работе сайт балансирующего рынка – систему, которая автоматизирует механизм подачи участниками рынка заявок на изменение уровня генерации и потребления и публикации результатов коррекции модели рынка. На сайте также публикуется информация о состоянии балансирующего рынка и предварительных планах функционирования всего оптового рынка энергии, регулирующие документов и новости рынка.

В рамках модернизации расширены функциональность сайта и состав публикуемой информации, переработан механизм публикации данных о перетоках мощности, частоте генерируемого тока и ценовых показателях рынка, оптимизирована работа с хранилищем данных, а сама база данных переведена на СУБД MS SQL Server 2016, выполнен редизайн Сайта и обеспечена поддержка современных браузеров.

Обновлённый сайт ОРЭМ станет ещё более надёжным и удобным инструментом для участников рынка электроэнергии, отвечающим всем современным требованиям безопасности, функциональности и стиля.