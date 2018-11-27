Продукты «Рутокен ЭЦП» подтвердили совместимость с системами SAP

«Актив» и SAP CIS завершили тестирование, подтвердившее совместимость продуктов «Рутокен ЭЦП» с системами SAP.

Специалисты компании SAP CIS провели предварительное тестирование, которое показало, что USB-токен «Рутокен», произведенный российской компанией «Актив», может быть использован для двухфакторной аутентификации в системах SAP. Тестирование производилось на системе S/4HANA версии 1709 на базе сервера приложений SAP NW ABAP версии 7.52 c использованием USB-токена «Рутокен ЭЦП 2.0». При подписи сертификатов использовался криптоалгоритм RSA.

Одна из проблем использования паролей при аутентификации состоит в том, что пароль может быть скомпрометирован, перехвачен, после чего злоумышленник сможет работать в системе под правами и без ведома настоящего владельца. При использовании двухфакторной аутентификации пользователю перед началом работы необходимо подключить к USB-порту компьютера свой персональный USB-токен «Рутокен».

В момент, когда пользователь, работая с компьютером, инициирует процесс входа в систему SAP, у него будет дополнительно запрошен персональный пароль от токена. Таким образом, обладание «Рутокен» будет являться первым фактором аутентификации, а знание пароля – вторым. При этом перехват одного пароля будет бесполезен, поскольку для доступа также необходим сам USB-токен. А в случае кражи устройства пользователь обнаружит пропажу, уведомит системного администратора и доступ будет заблокирован.

В настоящее время двухфакторная аутентификация необходима для большинства средних и крупных компаний, корпораций и финансовых организаций. Так, например, стандарт безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS напрямую требует использования двухфакторной аутентификации для всех организаций, вовлеченных в обработку платежных карт. Кроме этого, использование двухфакторной аутентификации необходимо для защиты персональных данных и обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

USB-токены «Рутокен» производятся в России и полностью соответствуют отечественным стандартам ГОСТ шифрования и электронной подписи. Они обладают всеми необходимыми сертификатами ФСТЭК и ФСБ, а операционная система токена «Рутокен OS» находится в едином реестре отечественного программного обеспечения.

«Сотрудничество компаний «Актив» и SAP CIS является одним из шагов по продвижению к использованию безопасных и совместимых решений. Поддержка линейки продуктов Рутокен в системах SAP открывает новые возможности для наших заказчиков по применению двухфакторной аутентификации в системах, построенных с использованием решений SAP, а также помогает повысить их степень локализации», - отметил Кирилл Мещеряков, директор по управлению продуктами «Рутокен» компании «Актив».