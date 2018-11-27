«Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако

Инфраструктура программ «1С», обслуживающих интернет-магазин сети «Декатлон», развернута в облаке OnCloud в рамках совместного проекта компаний «Первый БИТ» и «Онланта»

Интернет-магазину «Декатлон» было необходимо обеспечить фискализацию онлайн-платежей по требованиям ФЗ-54. Параллельно решались задачи по оперативному учету продаж направления «электронная коммерция» и перенос в облако бухгалтерского учета.

Специалисты «Онланты» настроили в облаке работу программ «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерия». В облачной инфраструктуре была реализована вторая категория защищенности данных, достаточная для обработки онлайн-платежей пользователей.

Сферы ответственности разделены между «Онлантой» и «Первым БИТом»: «Онланта» несет ответственность по SLA за доступность инфраструктуры до гостевых операционных систем, а «Первый БИТ» обеспечивает кастомизацию и администрирование «1С» внутри облака. Система в облаке выполняет все предъявляемые к ней требования – и с точки зрения безопасности, и с точки зрения устойчивой работы, которая так важна для розничного бизнеса.

Олег Коновалов, руководитель облачного направления в компании «Онланта», сказал: «Заказчики перестали бояться облаков и всё больше сервисов отдают облачным провайдерам и аутсорсерам, фокусируя свой ИТ-отдел на задачах, которые являются специфичными и помогают получать дополнительную прибыль или другие преимущества в их конкурентной среде. Стандартные задачи, такие, как обеспечение функционирования офиса, ПК пользователей, почты, ERP- и CRM-систем по силам современным провайдерам. Такая модель экономит не только время ИТ-специалистов заказчика, но и оптимизирует затраты на содержание и поддержку собственной инфраструктуры».

Ольга Копейка, руководитель проекта «Первый БИТ», офис «Спортивная», сказал: «В последнее время все больше наших проектов связаны с размещением баз данных "1С" в облачной инфраструктуре. Для клиента это означает высокий уровень надежности сервисов, что особенно важно при осуществлении онлайн-торговли. Круглосуточная безостановочная работа механизмов интеграции требуется для соблюдения ФЗ №54. На облачных серверах, администрируемых сотрудниками "Онланты", успешно работает несколько наших клиентов, в их числе и «Декатлон».