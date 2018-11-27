«Боржоми» внедряет нейросеть для работы с ритейлом

IDS Borjomi Russia и SmartMerch объявили о завершении основной стадии проекта по автоматизации торгового аудита. Компании внедряют решение на базе нейронных сетей для повышения качества сбора маркетинговой информации. Сейчас точность распознавания продукции «Боржоми» в торговых точках составляет 93%

Артур Маркарян, IT Business Partner IDS Borjomi Russia, отметил: «Borjomi Russia – один из самых активных игроков на российском рынке бутилированной минеральной воды. Мы входим в ТОП-5 по объему продаж и продолжаем расти. Чтобы покупатели были довольны и быстро находили нашу продукцию в торговых точках, мы должны обеспечить полноту ассортимента и соблюдение стандартов выкладки. За контроль полочного пространства в рознице отвечают мерчендайзеры. До внедрения SmartMerch, они зрительно оценивали выкладку и вручную фиксировали информацию. Данные, собранные таким образом, часто бывают неполными и неточными из-за большого объема работ и влияния человеческого фактора. Поэтому IDS Borjomi Russia приняла решение автоматизировать торговый аудит с применением технологии распознавания образов. Мы провели тендер и после успешного «пилота» с его победителем - проектом SmartMerch, запустили масштабирование на всю страну».

Максим Архипенков, создатель и руководитель проекта SmartMerch, сказал: «Миссия проекта SmartMerch, всего нашего бизнеса – полностью автоматизировать оценку полочного пространства. У мерчендайзера остаётся одна задача на аудит: делать фотографии. Система, в основе которой лежит нейронная сеть, обрабатывает снимки, распознает изображенные на ней товары и формирует отчетность о качестве выкладки, соблюдении планограмм, полноте ассортимента, наличии out-of-stock и так далее. SmartMerch – первая российская компания, которая проводит полномасштабные внедрения решений для торгового аудита на базе нейронных сетей».

У «Боржоми» была готова бизнес-модель по применению такого рода систем: компания искала поставщика, способного предоставлять максимально корректные данные с точки зрения качества. Поэтому в рамках «пилота» мы тестировали систему в максимально боевом режиме – под нагрузкой, с большим количеством SKU и высокой детализацией.

Любой проект с использованием нейросетей начинается с преданализа данных и базового обучения сети на тестовых фотографиях. На проекте «Боржоми» этот этап занял 15 дней, в дальнейшем мы проводили итерации дообучения, повышая качество. В итоге нам удалось достичь впечатляющих результатов: время обработки одного снимка — 5 секунд при точности распознавания изображения равной 97%.

Артур Маркарян, ведущий менеджер по поддержке продаж IDS Borjomi Russia, сказал: «Уже на начальном этапе пилотного проекта стало понятно, что SmartMerch дает намного более качественные результаты, чем человеческий глаз. Однако итоги даже превзошли наши ожидания. Мы видим, что система позволяет нам получать полевые данные очень высокого качества и в короткие сроки для оперативного принятия управленческих решений и можем рекомендовать использование сервиса SmartMerch компаниям, заинтересованным в качественном проведении и анализе торговых аудитов».