Avast представила приложение Mobile Security для iPhone

Avast объявила о выпуске Avast Mobile Security for iOS. Приложение доступно в бесплатной и премиум-версии. Avast Mobile Security обеспечивает полноценную защиту пользователей iPhone и iPad — надежное хранение данных, безопасную и конфиденциальную работу в интернете и защиту личных данных, например, фотографий.

«Существует распространенное мнение, что пользователям iPhone и iPad не страшны проблемы безопасности, но на самом деле это не так. Риску подвергается любое устройство, независимо от того, какая операционная система на нем установлена. Самые распространенные опасности — это сетевые угрозы, а также программы для слежки или похищения персональных данных, — сказал Гаган Сингх, cтарший вице-президент и директор по развитию продукта в сфере потребительского бизнеса Avast. — Мы пользуемся смартфонами ежедневно, для работы и в личных целях, поэтому сегодня особенно важно обеспечить конфиденциальность владельцев и защитить мобильные устройства, независимо от того, на какой платформе они работают. Новое приложение Avast предлагает целый ряд функций, которые охватывают все аспекты мобильной безопасности».

Бесплатная версия Avast Mobile Security содержит следующие компоненты.

Защита учетных данных. Уведомляет пользователей, если их регистрационные данные (например, пароль от электронной почты) были похищены в результате взлома. Пользователи бесплатной версии приложения могут привязать функцию «Защиты учетных данных» к одной учетной записи, премиум-пользователи — к неограниченному числу электронных адресов. Данная функция обращается к крупнейшему в отрасли хранилищу украденных учетных данных в даркнете, который содержит более 9 млн логинов и паролей от личных кабинетов на взломанных сайтах. Альтернативные ресурсы охватывают только несколько сотен источников. Хранилище пополняется после каждого случая утечки данных.

Безопасность Wi-Fi. Приложение проверяет надежность сети Wi-Fi и уведомляет пользователей в случае обнаружения каких-либо уязвимостей. Функция может определить взломанные DNS, которые перенаправляют интернет-трафик пользователя на фальшивые вредоносные сайты. С помощью модуля также можно убедиться в том, что сеть Wi-Fi полностью защищена, а пароль Wi-Fi достаточно надежен.

Хранилище фотографий. В бесплатной версии приложения пользователь может поместить в зашифрованное хранилище до 40 фотографий включительно, в премиум-версии это число не ограничено. Для доступа в хранилище требуется ввести PIN-код либо воспользоваться системами идентификации FaceID или TouchID.

Помимо перечисленных выше функций бесплатного приложения, премиум-версия Avast Mobile Security включает функцию виртуальной частной сети Virtual Private Network (VPN) помогает защитить конфиденциальность пользователя — при ее активации злоумышленники не смогут шпионить за владельцем iPhone и отслеживать его действия в сети интернет. VPN автоматически подключается к ближайшему серверу с наилучшей производительностью.

Приложение Avast Mobile Security for iOS доступно на русском языке в магазине Apple App Store. Стоимость подписки — 349 pуб. в месяц и 1350 pуб. в год.