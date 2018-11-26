Wacom представила флагманский продукт Cintiq Pro 32

Wacom объявила о выпуске нового Wacom Cintiq Pro 32, разработанного для удовлетворения растущих потребностей профессионалов творческих специальностей в интерактивном дисплее большего размера с высокой четкостью изображения и огромным рабочим пространством.

Вместе с ранее выпущенными моделями Cintiq Pro с 13-, 16- и 24-дюймовым экраном он завершает обширную линейку продуктов, имеющую целью удовлетворить потребности профессиональных пользователей в широком спектре приложений. Созданный для того чтобы вдохновлять и быть максимально полезным своим пользователям, Wacom Cintiq Pro 32 уже успел получить престижную награду Red Dot Award этого года за выдающийся дизайн.

Wacom Cintiq Pro 32 предлагает большую область рисования и рабочее пространство. Даже при том что сбоку отражаются контрольные изображения, палитры и широкая строка меню программного обеспечения, он обеспечивает более чем достаточно места для таких крупных проектов как спецэффекты, анимация, дизайн автомобилей и товарный дизайн. Wacom Cintiq Pro 32 легко заменяет некоторые конфигурации, требовавшие ранее двух дисплеев.

«Мы понимаем, что профессиональные художники и дизайнеры, начиная работать с новыми технологиями, подобными дополненной и виртуальной реальности и 3D, сталкиваются со все более широким набором требований к компьютерам и дисплеям, где попросту не может быть универсального подхода, — сказал Фаик Караоглу (Faik Karaoglu), Executive Vice President - Creative Business Unit компании Wacom. У каждого из нас собственный подход к работе, поэтому мы с удовольствием предлагаем нашим потребителям цифровые полотна более крупных размеров, достаточно гибкие для того, чтобы у пользователя было больше пространства для движений пера».

4k-дисплей, глубина цвета 98% Adobe RGB и миллиард цветовых оттенков обеспечивают невероятно реалистичное изображение. Также было усовершенствовано взаимодействие с пером. Сочетание новой технологии Pro Pen 2 (чувствительность к нажатию улучшена до 8192 уровней), матовой стеклянной поверхности и сокращенного параллакса благодаря оптической микросварке и практически нулевому времени задержки открывает перед художниками возможность точного контроля и более естественного ощущения пера на экране. В комплекте с отдельно приобретаемой эргономичной подставкой Ergo Stand, полностью регулируемой и полноповоротной, Cintiq Pro 32 обеспечивает комфорт и гибкость даже во время сильно затянувшегося сеанса работы.

Для достижения еще большей гибкости и удобства использования компания Wacom в сотрудничестве с Ergotron Inc., ведущим производителем эргономичных кронштейнов для мониторов, создала штатив, который отвечал бы индивидуальным потребностям художников и дизайнеров, использующих интерактивные дисплеи Cintiq Pro большого формата. Смонтированный на краю рабочего стола гибкий штатив Wacom Flex Arm обеспечивает комфорт и гибкость и позволяет профессионалам легко наклонять, панорамировать и вращать свой Cintiq Pro 24 или 32. В режиме монитора, свободно перемещаемого по поверхности рабочего стола, он имеет досягаемость в 75 см и при этом достаточно прочен, чтобы выдерживать давление во время использования. Встроенное управление кабелями позволяет иметь аккуратное рабочее пространство.

Воспользовавшись анонсированным ранее Wacom Cintiq Pro Engine – вычислительным модулем на основе Windows 10, который вставляется в заднюю панель дисплея Cintiq Pro 32 и 24, – профессионалы творческих специальностей смогут легко преобразовать свой Cintiq Pro 32 в высокопроизводительную рабочую станцию для решения творческих задач. Будучи оснащенным новой высокопроизводительной графической картой NVIDIA ® Quadro ® P3200, он полностью поддерживает самые современные приложения и рабочие процессы, включая 3D, анимацию, а также дополненную и виртуальную реальности.

Интерактивный дисплей Cintiq Pro 32 и гибкий штатив Flex Arm уже доступны для приобретения.