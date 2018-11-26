В «Сбербанк Онлайн» на Android добавлена опция создания открыток

Сбербанк сообщил о том, что в приложении «Сбербанк Онлайн» на Android добавлена возможность отправлять в качестве денежной «Открытки» собственное фото или видео.

Новая возможность появилась на базе денежных «Открыток», запущенных в разделе «Диалоги» приложения «Сбербанк Онлайн» 1 октября 2018 года.

На момент запуска, совершая перевод средств, пользователь мог выбрать открытку из 50-ти готовых вариантов (c популярными исполнителями 90-х, героями мультфильмов и т. д.). Теперь фото или видео открытку можно сделать самому в приложении или выбрать фото из галереи смартфона.

Обновление доступно пользователям с операционной системой Android 5.0 и выше.

Функция также уже доступна владельцам iOS -устройств.