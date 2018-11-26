В России разработали концепцию работы беспилотной сельхозтехники

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» разработала концепцию внедрения и развития беспилотной сельхозтехники. Как сообщает пресс-служба НТИ «Автонет», в рамках данного проекта, с 2019 г. в России планируется запуск тестового агропредприятия, где будет задействована беспилотная сельскохозяйственная техника, которая способна выполнять ряд полевых работ: посадку, обработку и сбор урожая отдельных видов сельскохозяйственных культур. Инициатором проекта является российская компания «Аврора Роботикс». Первое в России крупное агропредприятие с использованием беспилотных тракторов появится в 2019 г. в Рязанской области.

«В рамках реализации дорожной карты по совершенствованию законодательства НТИ "Автонет" планируется обеспечить условия для выхода на рынок самоходных тракторов, дорожно-строительной и другой специализированной беспилотной техники. Соответствующий проект постановления будет инициирован в 2019 г. Однако, детальное обсуждение концепции с заинтересованными ведомствами и экспертами состоится в рамках Urban Mobility Forum 30 ноября», – отметили в пресс-службе НТИ «Автонет».

Согласно концепции развития НТИ «Автонет», беспилотная сельхозтехника в перспективе сможет работать в кооперации: учитывая данные с множества полевых датчиков и метеостанций, собирать и обрабатывать данные о состоянии почв и урожая и выполнять работы по заказу сторонних агрохолдингов.

Как отметили в пресс-службе НТИ «Автонет», данный проект направлен на совершенствование технологии использования роботизированной техники в области полевых работ, а также создание нового сервиса на основе данной технологии для оказания услуг агрохолдингам и фермерским хозяйствам. Новый сервис призван снизить затраты при производстве сельхозпродукции, оптимизировать использование парка техники, улучшить качество сельскохозяйственных работ и увеличить урожайность, сократить издержки на севоматериале и других расходных компонентах.

Согласно проекту, к 2021 г. будет разработана и апробирована технология роботизированного координатного земледелия, которая позволит выполнять базовые полевые работы без механизатора в кабине трактора. Результатом первого этапа проекта должно стать появление инновационного агрохозяйства, площадью более 500 Га, функционирующее на основе беспилотной техники. Роботизированный комплекс будет включать 10 беспилотных тракторов – Агроботов, контролировать движение которых будет единый диспетчерский центр. В рамках внедрения беспилотников в сельское хозяйство будет разработан ряд сопутствующих технологий и информационных систем, а также необходимо урегулировать правовые аспекты в законодательной сфере применения Агроботов.

«Реализация проекта позволит получить новый высокоэффективный инструмент для АПК, позволяющий вывести производство и экспорт сельхозпродукции на качественно новый уровень. Одна из возможностей, которую открывает роботизированная техника для российского сельского хозяйства – введение в севооборот большого количества неосвоенных земель. Разработка и запуск беспилотной сельхозтехники позволит не только работать с отдаленными землями, но и сделать текущую работу в полях эффективнее за счет экономии человеческих ресурсов и увеличения продолжительности трудового дня, так как беспилотники не требуют перерывов и при необходимости способны работать в круглосуточном режиме», – сказал генеральный директор компании «Аврора Роботикс» Виталий Савельев.

Ключевые сценарии работы беспилотной сельскохозяйственной техники включают обработку почвы, внесение удобрений, посадку культур, полив, покос и сбор урожая, транспортировку собранной с/х продукции.

Роботизированная техника в перспективе сможет определять и оценивать качество культур, почвы и климатические условия. Реализация проекта по внедрению беспилотной техники поможет решить актуальные проблемы для сельского хозяйства, включая дефицит квалифицированных трактористов для работы на каждой единице техники и опасность для здоровья специалистов, работающих при внесении химических удобрений.

Как обратили внимание в НТИ «Автонет», преимуществом предлагаемой технологии является возможность работы одновременно большого количества техники и тракторов, распределенно выполняя одну общую задачу, а также широкий набор поддерживаемой техники.

В основе технологии автопилота лежит комбинированная обработка данных от различных сенсоров и датчиков. На основе этих данных строится карта территории, по которой ориентируются машины. Операторы совместно с агрономами из диспетчерского центра определяют план работ и траектории передвижения техники. Полученная информация от техники и с полей анализируется, что позволяет развивать автопилот и общую систему управления агрохозяйством.

В 2017 г. инициаторами проекта был запущен тестовый полигон в Рязанской области площадью 50 Га, где были проведены испытания нескольких прототипов беспилотных тракторов.

Напомним, весной 2017 г. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) разработал дорожную карту по внедрению технологий интернета вещей в агропромышленный комплекс (АПК) России. Он был создан в рамках исполнения поручения Аркадия Дворковича от 21 октября 2016 г. Согласно этому документу, к 2019 г. доля российских предприятий, использующих технологии интернета вещей должна достичь 30%.