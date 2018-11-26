«Сколково» и Schneider Electric сертифицируют интеллектуальные электросети

Schneider Electric сообщила, что дочернее предприятие компании «Schneider Electric Сколково», созданное на территории Инновационного центра, разработало программный продукт для российских электросетей в рамках стратегии цифровизации российской экономики. Разработка поможет оперативно и экономично решать эксплуатационные задачи на объектах распределения электроэнергии. Использовать ее смогут любые компании, которые работают в данной отрасли на территории России и дружественных государств.

В «Сколково» завершено создание первого модуля системы диспетчерского управления и сбора данных ADMS (Advanced Distribution Management System). Это платформа верхнего уровня с единым пользовательским интерфейсом для управления распределительной сетью, которая объединяет в себе современные решения: подсистему управления распределительной сетью (DMS); подсистему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) - программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления; подсистему управления аварийными отключениями (OMS); геоинформационную систему (GIS).

Первым модулем, аналог которого разработан в России, стала подсистема SCADA (англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных в реальном времени). Переход на этот продукт для отрасли — новый шаг в электроэнергетическом развитии России. Это одно из важнейших условий цифровизации экономики страны на пути к созданию конкурентоспособных продуктов российского производства в области интеллектуальных электрических сетей. Модуль SCADA уже проходит процесс коммерциализации. Остальные модули будут локализованы согласно требованиям рынка в течение нескольких лет.

Российские специалисты получили возможность разработать усовершенствованный аналог ADMS, когда компания Schneider Electric в рамках стратегии локализации ПО для энергетики в 2016 году открыла офис в Сколково и создала команду разработчиков из числа российских специалистов. Они получили доступ ко всему объему исходного кода SCADA системы для управления распределительными подстанциями.

В рамках трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве между Фондом «Сколково», Schneider Electric и «Россети», подписанного в октябре 2017 года на форуме «Открытые инновации», в 2018 году компания Schneider Electric создала дочернее юридическое лицо - «Schneider Electric Сколково», которое в дальнейшем сможет перерасти в дочернее предприятие с ПАО «Россети» в рамках реализации дорожной карты.

Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Это первый, но очень значимый шаг в выполнении трехсторонних договоренностей. Коллеги продемонстрировали свою открытость к тесному сотрудничеству и заинтересованность в российском рынке. В свою очередь, российский рынок полностью готов к использованию SCADA-систем, которые применяются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль технологических процессов в реальном времени. У России уже нет времени разрабатывать такие системы с нуля самостоятельно, зарубежные корпорации тратили на это от 20 лет. Поэтому наиболее эффективным путем развития цифровой экономики для нашей страны является создание совместных центров разработки передовых технологий с закреплением правообладания конечным продуктом за Россией».

Основные задачи компании «Schneider Electric Сколково» в Сколково: запуск процесса коммерциализации локализованной и доработанной SCADA системы, исходный код и разработчики которой находятся в Сколково; первый практический шаг для запуска процесса локализации комплексной технологии ADMS, которая имеет модульную структуру.

Йохан Вандерплаете, старший вице-президент Schneider Electric, Президент в России и СНГ, сказал: «Создание российской команды R&D (англ. research and development, исследования и разработки) и предоставление полного доступа к исходному коду программных продуктов мирового класса для электросетевого комплекса — это беспрецедентный шаг для нашей компании, которая на протяжении последних 20 лет в России осуществляла проекты локализации производства оборудования. Мы понимаем важность гибкости глобальной компании на локальных рынках, таких как Россия и СНГ, именно поэтому мы еще в 2015 году приняли стратегическое решение – трансформироваться и двигаться в этом направлении. Уверен, наши результаты не заставят себя долго ждать».

ADMS позволяет решать все эксплуатационные задачи на объектах распределения электроэнергии. Всего в состав системы входят более 50 функций, которые могут быть поделены на четыре основных направления работы: управление, оптимизация и анализ работы сети, планирование развития сети. Используя точную сетевую модель и широкий набор аналитических функций, энергетическая компания имеет возможность непрерывно и в реальном времени анализировать рабочее состояние сети с самовосстанавливающимися характеристиками. ADMS позволяет сократить эксплуатационные расходы и оптимизировать затраты на развитие сети.

Фонд «Сколково» активно участвует в создании R&D центров глобальных корпораций на территории России для обмена опытом зарубежных и российских разработчиков. В том числе это способствует созданию и развитию отечественных аналогов высокотехнологических зарубежных продуктов в рамках импортозамещения.