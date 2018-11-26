Российский промышленный планшет MigT8 получил RFID-приставку

Mobile Inform Group представила новое отраслевое решение для заказчиков, которые используют технологии RFID для инвентаризации и учета, для системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР), а также системы управления основными фондами предприятия (EAM). Планшет MigТ8 со встроенным модулем UHF RFID позволяет проводить бесконтактное считывание и запись данных и одновременно видит все метки, расположенные в радиусе его действия.

Защищенный планшет MigT8 создавался как гаджет для промышленного применения и работы в самых сложных и агрессивных условиях окружающей среды. Модуль UHF RFID дополняет его функциональность, сохраняя при этом защитные свойства. Корпус антенны выполнен из ударопрочного пластика и надежно крепится к планшету — соединение очень прочное и полностью исключает попадание влаги. Модуль выпускается в двух модификациях: со встроенным считывателем UHF RFID 840-960 МГц, а также со считывателем и 2D-сканером штрихкодов. Дальность чтения достигает пяти-шести метров.

«Планшет MIG T8 — мощное, высокопроизводительное устройство с большим объемом оперативной памяти, работающее под управлением современной версии ОС Android 8.1. В нем используется промышленный радиомодем, обеспечивающий более высокое, чем у потребительских устройств, качество связи в зонах нестабильного покрытия сотовой сети. В планшет можно установить две SIM-карты, а сменный морозостойкий аккумулятор большой емкости окажется крайне полезным для выездных сервисных инженеров. В ближайшее время планируется выпуск версии планшета, работающей под управлением отечественной операционной системы, — сказал генеральный директор Mobile Inform Group Константин Манцветов. — Модуль UHF RFID могут использовать складские работники, сервисные инженеры и сотрудники, проводящие инвентаризацию основных средств в офисе или на производственных площадках. С его помощью можно регистрировать посещения объектов, отслеживать перемещения товаров, сырья и готовой продукции, контролировать доступ людей и транспортных средств на территорию склада. Записывающие температуру RFID-метки позволят проконтролировать условия хранения и транспортировки сырья и готовой продукции».

Технология RFID значительно превосходит штрихкодирование, позволяет работать со всеми находящимися в радиусе действия прибора метками, пользователю не придётся искать их на промаркированном объекте. Решение может применяться в различных отраслях экономики: в нефтяной промышленности, энергетике, торговле, транспортно-логистической сфере, а также в медицине (RFID-браслеты для пациентов и врачей), на производственных и животноводческих предприятиях или в сфере технического обслуживания.