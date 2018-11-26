«Корус Консалтинг» обеспечил миграцию данных компании SATO в России

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по миграции данных в российском подразделения компании SATO на платформу Microsoft Office 365. Также команда системного интегратора развивает функциональность CRM-решения по взаимодействию с арендаторами в соответствии с новыми требованиями российского налогового законодательства. Сейчас специалисты интегратора оказывают комплексную техническую поддержку Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics 365, автоматизированных рабочих мест пользователей и ИТ-инфраструктуры.

SATO Corporation – один из ведущих инвесторов на рынке жилой недвижимости в Финляндии и Санкт-Петербурге. Компания владеет более 26 тыс квартир для сдачи в аренду, которые расположены в Санкт-Петербурге и крупных городах Финляндии. Инвестиционные активы SATO оцениваются в 3,8 млрд евро.

Ранее компания пользовалась услугами известного почтового сервиса, что было недостаточно удобным для головного офиса в Финляндии и филиала компании в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы все процессы передачи почты осуществлялись в единой системе онлайн-сервисов, менеджмент SATO принял решение о миграции на новую платформу. При отборе важными требованиями к системе стали полное соответствие требованиям закона о защите персональных данных, удобство использования и широкие функциональные возможности, что и определило выбор в пользу Microsoft Office 365.

В качестве партнёра по реализации проекта была приглашена компания «Корус Консалтинг», с которой команда SATO уже несколько лет успешно сотрудничает в рамках направления CRM.

Перед началом работ по миграции почтового сервиса в Microsoft Office 365 специалисты интегратора осуществили инвентаризацию оборудования компании и провели аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, который определил основные направления работы. Команда «Корус Консалтинг» осуществила установку и настройку нового оборудования, увеличила доступность сервиса Wi Fi, а также стандартизировала программное обеспечение на всех рабочих местах сотрудников. Следующим этапом проекта стало построение архитектуры Microsoft Office 365 и миграция данных в новую систему.

Для обеспечения стабильной и отказоустойчивой работы сервиса специалистами оказывается удалённая поддержка: все запросы сотрудников по возникающим инцидентам фиксируются в системе Service Desk и обеспечивается прозрачный учёт статусов заявок пользователей. Также интегратор осуществляет ежемесячную профилактическую проверку технического состояния рабочих мест пользователей и мультимедийного оборудования в офисе SATO.

Также были проведены работы и в рамках поддержки CRM-решения. Расширение спектра услуг, предоставляемых компанией, и обновление российского налогового законодательства потребовало от российского филиала SATO адаптации текущей функциональности системы по управлению арендой квартир и взаимодействию с арендаторами. Проект по внедрению данного облачного решения на платформе Microsoft Dynamics CRM Online был реализован специалистами «Корус Консалтинг» в 2015 году, тогда же была проведена миграция системы в российский ЦОД для соблюдения закона о персональных данных, а затем перевод на новую версию Microsoft Dynamics 365. На всём протяжении сопровождения Microsoft Dynamics 365 специалистами «Корус Консалтинг» оказывается оперативная поддержка, модификация и расширение функциональности по запросам SATO.

В рамках текущих изменений специлисты «Корус Консалтинг» обновили функциональность системы в связи с последними изменениями законодательства с части расчёта НДС. Это поможет подразделению SATO в Санкт-Петербурге не только продолжить корректно вести налоговый учёт, но и формировать выгрузки отчётности с обновлённой ставкой. Кроме того, система была доработана новыми функциональными блоками, которые помогут в управлении сопутствующими бизнес-процессами SATO – аренда кладовок и паркинга – и формировании соответствующей документации по направлениям.

«Нам, как международной компании с большим жилым фондом и деятельностью на территории двух государств, очень ценно соблюдение всех законодательных требований, касающихся как защиты персональных данных, так и налогового учёта. В этом вопросе мы хотим получить качественное и надёжное сопровождение систем от специалистов с богатой экспертизой. Команда “Корус Консалтинг” вновь подтвердила свой высокий профессиональный уровень и понимание специфики и стандартов работы международных компаний», — сказал Йоханна Пуранен, генеральный директор компании SATO в России.

«SATO – наш давний и важный клиент, который не только следит за современными тенденциями ИТ-рынка, но и является примером высокотехнологичной компании, использующей самые передовые ИТ-решения. Мы очень рады, что нам удается соответствовать столь высоким стандартам нашего заказчика, и особенно ценно, что мы оказываем комплексную поддержку созданных нами решений. Важными составляющими успеха также являются гибкость и динамичность наших систем и сервисов, способных расти и развиваться вместе с бизнесом, легко подстраиваясь под текущие реалии рынка и законодательное регулирование», — отметила Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

«Работа сотрудников в единой онлайн-среде – Microsoft Office 365 – успешно решает потребность заказчика в удобном, простом и надёжном инструменте для удалённого взаимодействия между несколькими подразделениями компании. Более того, централизованная техническая поддержка силами “Корус Консалтинг” обеспечивает SATO гарантированное поддержание непрерывности бизнес-процессов и сокращение до минимума рисков информационной безопасности и невыполнения требований законодательства. Скорость реакции наших специалистов на запросы бизнес-пользователей не превышает 30 минут, а решение проблем занимает не более 4 часов», — сказал Александр Попов, руководитель направления комплексной ИТ-поддержки департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».