Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета

Inline Technologies завершила проект по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры суперкомпьютерных центров Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Он стал частью совместных работ консорциума компаний Inline Technologies, «Т-Платформы» и BD Enterprise Networking Limited по совершенствованию высокопроизводительных вычислительных ресурсов в рамках общей модернизации и технического перевооружения организаций и учреждений Росгидромета.

План совершенствования высокопроизводительных вычислительных ресурсов Росгидромета включал установку суперкомпьютерной системы Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC в Главном вычислительном центре (ГВЦ) Росгидромета и еще двух вычислителей в Западно-Сибирском и Дальневосточном управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с соответствующим инженерным обеспечением и вычислительной инфраструктурой, а также построение информационного комплекса обработки и защиты данных в дата-центре ГВЦ. Планирование и управление работами в Москве, Новосибирске и Хабаровске тоже было реализовано Inline Technologies совместно с компанией «Т-Платформы».

С целью поддержки будущих технологических процессов Росгидромета, в том числе использующих новые суперкомпьютерные мощности, Inline Technologies установила в ГВЦ платформу виртуализации вычислительных ресурсов, объединившую более 70 блейд-серверов виртуализации Fujitsu Primergy CX, транспортный модуль, модуль хранения данных, и внедрила систему управления резервным копированием и восстановлением данных на базе ПО Veritas NetBackup. Компания также провела глубокую модернизацию сетевой инфраструктуры ГВЦ, которая обеспечивает, в том числе через Интернет, интеграцию вычислительного комплекса с другими информационными ресурсами учреждений Росгидромета, ведомственными сетями и подключение локальных и удаленных пользователей к вычислительному кластеру. Дополнительно Inline Technologies построила в здании ГВЦ кабельную и высокопроизводительную телекоммуникационную инфраструктуру дата-центра с системой сетевого мониторинга.

Помимо этого, компания внедрила новые инфраструктурные и базовые сетевые сервисы, включая службы каталогов и управления рабочими станциями, средства балансировки трафика и сервис точного времени на базе ГЛОНАСС. Они предназначены для работы как вычислительной подсистемы суперкомпьютера, отвечающей за оперативную обработку гидрометеорологических данных и прогнозирование развития атмосферных процессов, так и прикладных пользовательских систем, не связанных с ней непосредственно.

Отдельное внимание при организации суперкомпьютерного комплекса было уделено обеспечению информационной безопасности (ИБ). Так, Inline Technologies усовершенствовала существующую ИБ-систему ГВЦ Росгидромета, создав отказоустойчивую инфраструктуру на базе межсетевых экранов Cisco ASA и модулей высокоуровневого анализа потоков информации Cisco Firepower NGFW с контролем приложений. Кроме того, компания установила систему защиты электронной почты от спама и вирусов на платформе Symantec и систему контроля и защиты пользовательского доступа в интернет с использованием прокси-серверов McAfee.

Для управления инфраструктурой информационной безопасности были внедрены централизованные системы, позволяющие эффективно администрировать доступ ко всем ИБ-модулям, визуализировать и контролировать любые события ИБ на всех устройствах защищаемой ИКТ-инфраструктуры.

Обновление также затронуло сервисы голосовой связи, видео-конференц-связи (ВКС) и коротких сообщений, функциональность которых расширена за счет интеграции инструментария унифицированных коммуникаций Microsoft Skype for Business с существующими в Росгидромете системами ВКС, ведомственной IP-телефонии и телефонной сетью общего пользования. Это позволит сотрудникам Службы использовать для аудио- и видеообщения не только ПК, но и мобильные устройства, на которых установлены программные клиенты, а также организовывать полнофункциональные видеосовещания в формате HD с передачей контента в обе стороны.

Наконец, в ходе проекта компания провела миграцию существующих информационных ресурсов ГВЦ Росгидромета на новую инфраструктуру и организовала обучение по внедренным системам его сотрудников.

Благодаря новой ИКТ-инфраструктуре и запуску суперкомпьютерной системы общая производительность суперкомпьютерного парка Росгидромета увеличилась более чем в 30 раз. Это дает возможность Росгидромету значительно повысить детализацию и качество прогностической информации, а также создает условия для введения в практику новых видов прогнозов с использованием численных моделей – от сверхкраткосрочных (наукастинг) до долгосрочных сезонных.

На сегодняшний день новый суперкомпьютер Росгидромета занимает второе место в списке самых мощных суперкомпьютеров СНГ, уступая только системе «Ломоносов-2», установленной в МГУ им. М. В. Ломоносова.