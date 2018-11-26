«Галактика» и «Код безопасности» протестируют совместимость своих продуктов

«Галактика» и «Код безопасности» в рамках партнерского сотрудничества будут вести совместную работу, направленную на построение защищенных информационных систем ведомственного и корпоративного уровня.

В ближайших планах «Галактики» и «Кода безопасности» – проведение тестирований на совместимость для обеспечения эффективной работы продуктов компаний в едином информационном пространстве. Интеграция продуктов корпорации со средствами защиты информации, разработанными «Кодом безопасности», позволит повысить уровень защищенности данных в информационных системах клиентов, а также обеспечить соответствие требованиям регуляторов к защите персональных данных и сведений, составляющих государственную тайну.

Компании уже сотрудничают в рамках Комитета по интеграции отечественного программного обеспечения Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП). Целью деятельности комитета является создание готовых стеков интегрированных между собой отечественных ИТ-продуктов и онлайн-каталога для заказчиков. Каталог включает информацию об уже собранных интегрированных стеках, а также основные характеристики различного отечественного ПО и данные о его соответствии конкретным задачам и отраслям промышленности.

«Корпорация «Галактика» ведет планомерную работу по взаимодействию с отечественными разработчиками и проводит совместные тестирования на совместимость с ОС, СУБД, офисными продуктами из «Единого реестра отечественного ПО». Среди клиентов «Галактики» – крупнейшие стратегические холдинги и корпорации, а значит, вопрос безопасности и защищенности данных крайне важен. Взаимодействие с «Кодом безопасности» позволит нам предлагать нашим клиентам стек отечественных решений на базе продуктов «Галактики» с обеспечением повышенной безопасности», – сказал Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».

«Ключевые векторы движения к решению задач заказчиков промышленности и ВПК у «Кода безопасности» и корпорации «Галактика» совпадают. Мы имеем огромный опыт обеспечения безопасности крупнейших предприятий и организаций страны, наш партнер – один из крупнейших российских разработчиков систем управления производством. Вместе мы намерены предоставить заказчикам защищенные комплексные решения отечественного производства», – отметил Олег Кравчук, заместитель директора по стратегическому развитию компании «Код безопасности».