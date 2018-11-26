«Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» представили совместный продукт по страхованию киберрисков

«Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» (входит в группу компаний Softline) предложили комплексную защиту от киберрисков АльфаCyber. Она подходит любым предприятиям независимо от размера и отраслевой принадлежности.

АльфаCyber объединяет компетенции в страховании и информационной безопасности, что позволяет бизнесу компенсировать последствия кибератак и инцидентов в информационных системах. Базовый пакет страховой защиты покрывает риски утраты и искажения данных (включая вирусы-шифровальщики), программного обеспечения, разглашения персональных данных, включает расследование и восстановление работоспособности информационных систем. Его применение поможет оценить риски и защищенность критичных бизнес-систем, снизит затраты бизнеса на ликвидацию последствий кибератак.

Для оценки стоимости страховой защиты стороны проводят аудит безопасности ИТ-систем: проводится экспертная оценка состояния системы, при необходимости детальная фиксация оборудования, его работоспособность, корректность настроек существующих систем безопасности. По результатам заказчик получает тариф и независимую комплексную оценку работоспособности, безопасности ключевых информационных систем как дополнительное преимущество киберстрахования, что позволяет заранее принять необходимые меры и снизить риск кибератаки в будущем.

АльфаCyber существует как в виде коробочных продуктов, так и допускает эксклюзивные предложения по запросу заказчиков со всевозможными комбинациями страховой защиты: информации – от кражи, интеллектуальной собственности – от хищения; от неправомерного использования вычислительных ресурсов, вымогательства, хищения денежных средств, нарушения конфиденциальности и разглашения персональных данных, причинения вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, ущерба деловой репутации, утраты, гибели или повреждения готовой продукции, сырья, материалов; перерыв в деятельности.

Сейчас в зоне риска не только финансовый сектор, но и авиакомпании, медицинские и финансовые институты, транспортная отрасль, предприятия ТЭК и промышленность.

«Поэтому мы разработали несколько предложений, рассчитанных на различные группы заказчиков, с учетом отраслевой принадлежности, размера компании и специфики ее деятельности. Кроме гарантий заказчик получает полноценный сервис по устранению последствий инцидента, а в рамках комплексного изучения страхового события – фрагментирование его на части, восстановление хронологии произошедшего, полноценное заключение эксперта, имеющее юридическую ценность для организации с возможностью его использования для подачи заявления в правоохранительные органы или иска в судебные инстанции», – сказал заместитель генерального директора «Инфосекьюрити» Игорь Сергиенко.

Стоимость страхования определяется индивидуально в зависимости от набора рисков, страховой суммы и, если требуется, франшизы, а также рода деятельности заказчика и результатов оценки рискозащищенности.

«Сотрудничество двух лидеров инноваций на рынке страхования и информационной безопасности – "Альфастрахование" и "Инфосекьюрити" – позволит нашим клиентам получить полную уверенность в безопасности ключевых бизнес-систем», – отметил руководитель направления киберрисков «Альфастрахование» Александр Клоков.