«ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 миллиардов рублей

Фонд «Сколково» и «ВЭБ Инновации» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого компания будет осуществлять деятельность, направленную на развитие и коммерциализацию разработок инновационного центра «Сколково». Общий объем финансирования проектов составит до 3 млрд руб. в 2019-2021 гг.

Подписанный документ призван вывести взаимодействие сторон на качественно новый уровень, обеспечить поддержку «Сколково» как центра создания высокотехнологичных разработок и способствовать максимальной реализации его потенциала. В рамках соглашения «ВЭБ Инновации» займется финансированием проектов на стадии масштабирования бизнеса по ряду направлений, среди которых: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные и космические технологии, разработка медицинского оборудования и лекарственных средств, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение, а также биотехнологии для сельского хозяйства и промышленности.

Константин Паршин, вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Мы видим большую перспективу взаимодействия с одним из ключевых институтов развития в лице "ВЭБ Инноваций". Я уверен, что мы сможем наладить взаимодействие с экосистемой "Сколково" — как со стартапами, так и с другими индустриальными партнерами, что будет способствовать формированию воронки качественных инновационных проектов для "ВЭБ Инноваций" и ускорению внедрения перспективных отечественных технологий».

Олег Теплов, генеральный директор «ВЭБ Инновации», сказал: «Вместе с фондом "Сколково" мы успешно запустили несколько совместных инициатив, таких как конкурс East Bound, который позволил российским перспективным компаниям представить свои проекты потенциальным инвесторам из Индии, Японии и стран Ближнего Востока. Соглашение о партнерстве предусматривает активную поддержку резидентов Инновационного центра, прежде всего, в форме финансирования наиболее интересных и многообещающих технологий. Сегодня у "Сколково" есть огромный потенциал и масса перспективных разработок, однако не все они доходят до стадии востребованного рынком продукта. Поэтому мы готовы активно делиться с разработчиками теми компетенциями, которых им не хватает для коммерциализации идей и дальнейшего выхода за рубеж».

Помимо финансирования проектов, компания будет принимать участие в научных и технологических конференциях и других публичных мероприятиях фонда «Сколково», а также участвовать в организации конкурсов, практик, мастер-классов, лекций и консультаций по темам, связанным с приоритетными направлениями работы. Кроме того, она предоставит резидентам инновационного центра «Сколково» менторскую поддержку в сфере актуальных технологических тенденций. При этом «ВЭБ Инновации» сможет участвовать в проведении пилотных и опытно-промышленных испытаний и коммерциализации наиболее интересных для компании проектов центра. В свою очередь, фонд «Сколково» предоставит партнеру доступ к исследованиям, реализуемым в рамках инновационного центра.