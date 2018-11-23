QSAN представила NAS серверы XCubeNAS 7000

QSAN анонсировала официальный выпуск серии XCubeNAS 7000, решение уровня enterprise для крупных и средних компаний.

Серия XN7000, представленная в широком спектре форм факторов в настольном и стоечном исполнении, может использоваться для решения любых бизнес задач, обеспечивая наилучшее соотношение цены и производительности. Серия XCubeNAS 7000 оснащена процессорами Intel, имеет поддержку NVMe и интерфейсов 10GbE, и Thunderbolt 3.

Продукты серии XCubeNAS сертифицированы с VMware vSphere, Veeam, Microsoft Hyper-V. Встроенный программный гипервизор быстро и легко развернет виртуальные ресурсы в вашей инфраструктуре.

По словам менеджера по продуктам NAS Нила Чена (Neal Chen), серия XCubeNAS 7000 обеспечивает наилучшее соотношение цены и производительности для тех, кто хочет все и сразу.

Серия XCubeNAS 7000 построена на базе собственной операционной системы от QSAN QSM 3. Основанная на файловой системе ZFS, операционная система QSM 3 предлагает много функций уровня enterprise, такие как совместный доступ к файлам, резервное копирование, WORM (Write Once Read Many), контроль версий файлов, дедупликация, сжатие данных, SSD кэширование и авто тиринг.