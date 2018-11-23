«Почта Банк» стал единственным владельцем «МультиКарты»

«Почта Банк» стал владельцем 100% процессинговой компании «МультиКарта» в результате приобретения у банка ВТБ доли в размере 25,33% от уставного капитала.

«Почта Банк как динамично развивающийся бизнес является одним из ключевых клиентов и потребителей сервисов и продуктов «МультиКарты». Активное развитие банка требует большого количества инновационных технологических решений и проектов, которые банк будет реализовывать совместно с компанией «МультиКарта». В связи с этим было принято решение, что операционное управление и контроль над «МультиКартой» будет осуществлять Почта Банк. По итогам 9 месяцев 2018 года прибыль компании «МультиКарта» составила более 300 млн рублей. В комиссионных доходах Почта Банка доля «МультиКарты» составляет чуть более 1 млрд рублей», – отметила член правления, финансовый директор «Почта Банка» Наталия Строкун.

«МультиКарта» — российская компания, оказывающая услуги банковского процессинга, разработки различных платежных решений и оператора фискальных данных. Уже 25 лет компания предоставляет надежные и современные сервисы для бизнеса различного масштаба: процессинг и персонализацию пластиковых карт всех основных международных платежных систем, сервисное обслуживание банкоматной сети, организацию кросс-продаж в онлайн-каналах, геолокационные и многие другие решения. Сегодня компания предоставляет процессинговые и сервисные услуги более чем 60 российским и зарубежным банкам.

По итогам первого полугодия 2018 года, выручка компании «МультиКарта» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 23% до 1,9 млрд рублей. Количество банковских карт, обслуживаемых «МультиКартой», увеличилось почти в 2 раза до 38,3 млн штук, а число обслуживаемых терминальных устройств – в 2,3 раза до 155 тыс. единиц.

«Почта Банк» - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 9 месяцев 2018 года было открыто более 16600 точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 8,8 млн человек.