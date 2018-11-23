Acronis разработал новую технологию защиты от скрытого криптомайнинга

Acronis объявил о внедрении технологии обнаружения вредоносных программ для майнинга криптовалют. В результате исследования, проведенного в глобальной сети центров управления кибербезопасностью (Cyber Security Operations Centers, SOC) компании, была добавлена новая функция защиты от этой набирающей обороты угрозы, которая по уровню воздействия в мире может соперничать с программами-вымогателями.

Компания выпустила Acronis True Image 2019 Cyber Protection, важное обновление потребительского решения для резервного копирования, где защита от вредоносных программ для криптомайнинга будет впервые внедрена в решение резервного копирования, предназначенное для личного использования.

«Современные угрозы информационной безопасности эволюционируют очень быстрыми темпами. Теперь в рамках осуществления своей миссии по защите всех данных, приложений и систем эксперты Acronis могут непрерывно отслеживать различные источники, чтобы выявлять новые угрозы и иметь возможность разрабатывать решения для защиты от них, — сказал президент Acronis Джон Занни. — Знания, накопленные нашими экспертами из SOC, позволят нам быстрее реагировать на новые угрозы безопасности пользовательских данных».

Компания Acronis зафиксировала стремительное распространение случаев криптозахвата, количество которых, как сообщается, выросло на 629% в период с четвертого квартала 2017 г. по первый квартал 2018 г. Миллионы компьютеров по всему миру заражены вредоносными программами для криптомайнинга, благодаря которым преступники могут похищать ресурсы компьютера для обработки криптовалютных операций.

«Атаки программ-вымогателей легко распознать, а скрытый криптомайнинг сложно выявить без соответствующего решения для обеспечения безопасности. Киберпреступники научились скрывать вредоносные программы этого типа, чтобы создавать виртуальную криптомайнинг-ферму зараженных компьютеров по всему миру. При этом ничего не подозревающие пользователи вынуждены нести затраты с учетом украденных ресурсов», — сказал специалист Acronis по кибербезопасности Джеймс Слеби.

В 2018 г. надежное решение на основе искусственного интеллекта, встроенное в Acronis Active Protection, остановило более 400 тыс. атак. Блокировщик обнаруживает и останавливает попытки криптозахвата компьютера в режиме реального времени, сохраняя энергозатраты на определенном уровне и предотвращая другие атаки, которые может спровоцировать вредоносная программа в системе.

Пока эта технология для борьбы с криптозахватом доступна только для продуктов, предназначенных для личного пользования, но в ближайшем будущем Acronis обновит Acronis Active Protection и в корпоративных продуктах, таких как Acronis Backup.

Acronis занимается развитием научно-исследовательских центров в Азии, Европе и Северной Америке для создания сети центров управления кибербезопасностью. Первый полностью функционирующий SOC был основан в Сингапуре, затем был открыт центр в Болгарии, куда компания инвестирует $50 млн и намерена нанять 300 инженеров. Планируется открытие третьего центра в Аризоне, куда Acronis инвестирует $20 млн и привлечет 100 человек.

В этих центрах занимаются мониторингом среды защиты данных в разных странах и помогают более 500 инженерам компании справляться с самыми современными угрозами. Полученные выводы учитываются в моделях машинного обучения решения Acronis Active Protection, которое затем обновляется в таких продуктах, как Acronis True Image 2019 Cyber Protection.

Благодаря тому, что стратегическое расположение сети позволяет компании охватывать все часовые пояса, специалисты Acronis могут непрерывно отслеживать угрозы и обеспечивать круглосуточную разработку систем киберзащиты, искусственного интеллекта и технологий на основе блокчейна.

Эти технологически продвинутые центры помогают Acronis получать информацию и выводы, необходимые для обеспечения киберзащиты по пяти направлениям — защищенность, доступность, приватность, аутентичность и безопасность (SAPAS) данных — что является основой для развития технологий компании.

Помимо упомянутого нового блокировщика криптомайнинга, обновление Acronis True Image 2019 Cyber Protection включает и другие возможности. Теперь потребители могут копировать данные учетных записей Microsoft Office 365 для домашнего использования напрямую в Acronis Cloud. Прямое резервное копирование из облака в облако защищает все электронные письма и вложения в почтовом ящике Outlook, а также все файлы и папки в OneDrive. Благодаря возможности автоматического создания резервных копий, решение Acronis обеспечивают функцию защиты данных, которую Office 365 предложить не может.

В целом, обновление Acronis True Image 2019 Cyber Protection включает более 150 улучшений, созданных для того, чтобы сделать новую версию более надежным и безопасным решением для резервного копирования личных данных.