«Яндекс.Маркет» открыл бета-версию сервиса для заказа товаров от зарубежных продавцов

«Яндекс» объявил о том, что «Яндекс.Маркет» запустил бета-версию bringly.ru https://bringly.ru/ — сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов. На bringly.ru можно найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран. Сервис работает по модели маркетплейса: продавцы размещают на нём свои предложения и платят с каждой продажи фиксированный процент, который зависит от категории товара.

На сервисе представлены одежда и обувь, электроника, косметика, товары для дома и многое другое — всего более четырёх миллионов товаров. Помимо прочего, это одежда и обувь популярных марок Koton и Lumberjack, корейская косметика, а также эксклюзивные товары, например, противоударные и водонепроницаемые китайские смартфоны Cubot и Nomu.

Покупку на bringly.ru можно оплатить банковской картой, способ и стоимость доставки товара будет зависеть от страны и магазина. Например, для всех товаров из Китая и Латвии доставка бесплатная. При заказе любого товара покупатели могут воспользоваться обычной и экспресс-доставкой Почты России. Популярные товары будут храниться на собственном складе bringly.ru в Латвии, так что их доставка в Россию будет быстрой — она займёт от 3 до 5 дней. Если что-то пошло не так — например, покупку повредили в дороге или продавец по ошибке отправил не тот товар, — то bringly.ru поможет вернуть деньги в полном объеме.

«У трансграничной торговли колоссальный потенциал. Уже сейчас две трети россиян покупают что-то в иностранных интернет-магазинах, причём 90% этих покупок приходится на товары из Китая. Мы уверены, что рынок трансграничной онлайн-торговли будет расти, и хотим разнообразить выбор покупателей, предложив им сервис с большим выбором качественных товаров со всего мира. Цены у нас будут ниже, чем в офлайн-ритейле. Многие товары за границей стоят дешевле, а мы привозим их напрямую, без наценок посредников», — говорит директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев.

Бета-версия доступна на сайте bringly.ru и мобильных устройствах на базе iOS и Android.

Наряду с сервисом для трансграничной торговли компания «Яндекс.Маркет» также развивает собственный маркетплейс «Беру» для покупки в российских магазинах и сервис «Яндекс.Маркет» для выбора товаров и сравнения цен.