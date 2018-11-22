ВТБ: ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay превысил 20 млн рублей

Банк ВТБ и Samsung Electronics подвели первые итоги работы проекта денежных переводов на базе технологии токенизации с помощью приложения Samsung Pay. С сентября 2018 г. пользователи сервиса совершили более 250 тысяч денежных переводов. Ежедневный оборот по ним составляет более 20 млн рублей.

Сервис, запущенный при поддержке процессинговой компании «Мультикарта», доступен пользователям смартфонов Samsung в России. Он позволяет их владельцам переводить деньги с одной карты на другую по номеру телефона в любое время и в любом месте.

Провести транзакцию можно в разделе «Денежные переводы» в главном меню приложения Samsung Pay, а также по токену любой карты российского банка, добавленной в приложение. Отправителю достаточно указать лишь номер телефона получателя, выбрав его из списка контактов адресной книги в смартфоне или набрав вручную. Принять перевод можно в течение пяти дней, даже если клиент не является пользователем Samsung Pay.

«Бесконтактные платежи пользуются популярностью у наших клиентов. Возможность переводов с помощью Samsung Pay, несомненно, будет успешна у пользователей за счет удобства, безопасности и цены. Цель этого сервиса – не просто дополнять функциональность, расширять границы переводов, но и стать настоящим lifestyle приложением», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

«Мы предложили революционно новый подход к использованию мобильных платежных сервисов - добавили переводы по номеру телефона в Samsung Pay для российских пользователей. Это уникальное решение, не имеющее аналогов в мире. Сегодня Samsung Pay – это многофункциональный инструмент для осуществления операций по картам, выбора и оформления финансового сервиса, наиболее подходящего индивидуальным предпочтениям пользователя», - отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.