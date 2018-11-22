Система распознавания лиц помогла задержать опасного преступника в Кемерово

Разработанная NtechLab система распознавания лиц FindFace Security помогла правоохранительным органам Кемерово задержать преступника, находившегося в розыске по подозрению в грабеже. Задержание произошло в результате тестового внедрения 5 камер в магазинах шаговой доступности уже на четвертый день после начала работы системы.

Решение FindFace Security внедряется в Кемерово в рамках масштабного проекта Цифровой Город, призванного изменить подходы региона к вопросам безопасности. Ведет проект компания «Good Line» - лидер интернет-рынка Кузбасса, обеспечивающая работу цифровой инфраструктуры систем интеллектуального видеонаблюдения.

«В ряде магазинов Кемерова наша компания установила камеры с функцией распознавания лиц, которые в экспериментальном режиме сканировали поток покупателей на предмет появления нежелательных клиентов. Изображение одного из посетителей магазина совпало с лицом человека, объявленного в розыск по подозрению в грабеже. Сработал канал оперативного уведомления полиции; подозреваемый был задержан и дал признательные показания» - сказал Роман Жаворонков, генеральный директор компании «Good Line».

Решение FindFace Security позволяет в режиме реального времени с высокой точностью распознавать лица в потоке видео, сравнивая результаты с базами данных разыскиваемых лиц, и при обнаружении совпадения мгновенно отправлять оповещения сотрудникам правоохранительных органов. Весь процесс от фактического появления человека перед камерой до получения сигнала занимает не более двух секунд, что позволяет оперативно реагировать на возникновение любой ситуации.

«Задержание в Кемерове наглядно демонстрирует, какую пользу обществу и бизнесу может принести внедрение системы распознавания лиц даже на ограниченном числе камер в самые сжатые сроки. Решение NtechLab - пока единственное на российском рынке, показавшее высокую эффективность при работе в реальных условиях, в том числе в рамках проведения в России Чемпионата мира по футболу. При этом FindFace Security одинаково результативно работает как на небольших, так и на сложных объектах, - оно способно в режиме реального времени обрабатывать видео с сотен тысяч камер» - сказал генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

Эксперименты по внедрению распознавания лиц в системы городского видеонаблюдения для автоматизации работы силовых структур проводятся по всему миру, в том числе и в ряде крупнейших городов России. В частности, ранее заявлялось о развертывании пилотного проекта по внедрению решения FindFace Security на 3 000 камерах городского видеонаблюдения в Москве. Аналогичный проект реализуется в Альметьевске, а в Рязани внедрен передвижной биометрический комплекс, разработанный на основе технологии NtechLab.

Алгоритмы NtechLab неоднократно доказывали свое техническое превосходство в рамках репрезентативных международных конкурсов. В 2017 году разработка NtechLab была признана лучшей в рейтинге мирового бенчмарка Facial Recognition Vendor Test, Национального института стандартов и технологий (NIST) Министерства торговли США, а также заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый точный» и «самый быстрый» алгоритм. В 2018 году NtechLab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов.