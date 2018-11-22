«Первый БИТ» помог «Барьеру» увеличить прибыль на 7% с помощью QlikView

«Первый БИТ», российский системный интегратор, внедрил BI-систему QlikView на предприятии «Барьер», производящем фильтры для очистки воды. Программа позволяет анализировать продажи и реагировать на изменения ситуации на рынке. Благодаря этому прибыль компании увеличилась на 7%, а трудозатраты на подготовку аналитической отчетности сократились на 30%.

Прежде аналитикам «Барьера» приходилось собирать разрозненную информацию из нескольких учетных систем, чтобы на ее основе сформировать консолидированную аналитическую отчетность. Этот процесс был длительным и трудоемким. Из-за него руководство компании не могло оперативно принимать управленческие решения.

Топ-менеджеров «Барьера» это не устраивало. Поэтому они обратились за помощью в компанию «Первый БИТ», офис «Спортивная», специалисты которой нашли выход из сложившейся ситуации. Они рекомендовали руководству «Барьера» внедрить BI-систему QlikView, так как она полностью решает все проблемы, связанные со сбором и анализом данных.

В результате на предприятии «Барьер» специалистами «Первого БИТа» была внедрена программа, с помощью которой возможно проводить анализ различных показателей. В частности, BI-система QlikView позволяет анализировать себестоимость производства, продажи, ассортимент продукции в необходимые компании сроки.

«В процессе реализации проекта мы вместе с клиентом нашли точки роста для будущих периодов, что в результате дало прирост прибыли. Обнаружить это без QlikView было бы сложно, а то и вовсе невозможно, – отметил руководитель BI-проектов компании «Первый БИТ» Сергей Юдин.

«За год после внедрения QlikView прибыль "Барьера" выросла на 7%, а трудозатраты на формирование аналитической отчетности сократились на 30%, – отметил руководитель департамента аналитики "Барьер" Вадим Рощин. – Кроме того, благодаря QlikView мы теперь можем анализировать деятельность сотрудников, которые работают с каналами сбыта. В рамках одного интерфейса теперь есть возможность вовремя давать сотрудникам компании информацию о продажах, остатках и мерчандайзинге, теперь нет необходимости конечным пользователям самостоятельно работать с исходными данными, что полностью исключает возможность допустить ошибку при самостоятельной консолидации и преобразовании информации. QlikView помогает осуществлять и контролировать все поставленные цели и задачи, а главное во время реагировать на изменения ситуации на рынке и вносить корректировки в свои действия. Благодаря этому рост продаж из года в год становится более стабильным и управляемым».