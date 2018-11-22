«Нетрика» создает интеграционную шину для частного здравоохранения в России

«Нетрика объявила о выходе на В2В-рынок. Компания разработала комплексное решение, которое интегрирует информационные системы частных медицинских организаций, лабораторий и страховых компаний, организуя между ними корректный обмен данными. Для тестирования решения запущен пилотный проект, в котором участвуют несколько крупных частных клиник и страховщиков Санкт-Петербурга.

Новый облачный сервис «Нетрики» N3.Health предназначен для того, чтобы организовать обмен данными в режиме онлайн между всеми участниками медицинского рынка. Такой подход позволит медицинским организациям и страховым компаниям экономить время, а пациентам — получать более удобную и оперативную помощь.

«Сейчас на рынке много игроков и решений, которые зачастую сложно между собой интегрировать. Когда пациент получает возможность переносить историю болезни в любую удобную ему клинику, результаты анализов поступают из лаборатории к лечащему врачу без участия пациента, а страховая компания по ДМС записывает человека на прием в клинику в момент обращения – от этого выигрывают все. Люди получают удобный сервис, они чувствуют, что о них заботятся. Компании выигрывают за счет того, что снижаются время и трудозатраты на обработку данных. Такая система нужна рынку, и мы накопили необходимые компетенции и ресурсы для ее создания», – отметил Владимир Соловьев, директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика».

«Нетрика» запустила пилотный проект по интеграции работы медицинских организаций, лабораторий и страховых компаний. Пилотной зоной выбран Санкт-Петербург. В проекте принимают участие более 30 коммерческих организаций, в том числе компании федерального уровня. Первые результаты позволят выявить наиболее востребованные функции и дальше развивать возможности единой интеграционной шины для частного медицинского рынка России.

Компания «Нетрика» имеет многолетний опыт в области информатизации здравоохранения в России. Разработанный «Нетрикой» программный комплекс «N3.Здравоохранение» помогает организовать обмен данными и обеспечить поддержку процессов управления здравоохранением на региональном и федеральном уровнях. По состоянию на 2018 г. платформа внедрена в 16 регионах.