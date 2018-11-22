«Модульбанк» запустил бесплатный сервис регистрации ИП и ООО

«Модульбанк» запустил сервис для бесплатной подготовки документов на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Сервис работает на ресурсах компании «ББС», которая предоставляет как сам сервис, так и оперативную профессиональную клиентскую поддержку, которая благодаря опыту, наработанному годами, поможет пользователям решить любые проблемы, связанные с регистрацией бизнеса.

«Модульбанк» предоставляет бесплатный банковский счёт, бухгалтерские услуги и другие продукты и услуги, которые входят в экосистему «Модульбанка» и разработаны специально для предпринимателей.

Чтобы зарегистрировать бизнес, клиенту нужно заполнить короткую анкету. Сервис автоматически подготовит нужные документы и выдаст пошаговую инструкцию для подачи их в налоговую службу.

На ближайшее будущее запланировано дальнейшее развитие сотрудничества «Модульбанка» и «ББС», в частности, работа над онлайн-регистрацией, что позволит отправлять документы в ФНС без личного визита, например, с помощью смартфона.