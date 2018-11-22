«Лаборатория Касперского» помогает отряду «Лиза Алерт» искать пропавших людей

«Лаборатория Касперского» заключила соглашение о партнерстве с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». В рамках сотрудничества компания предоставила отряду лицензии своих флагманских продуктов Kaspersky Internet Security и Kaspersky Internet Security для Android для установки на ноутбуки и смартфоны волонтеров по всей стране. Кроме того, организации уже начали проводить совместные образовательные мероприятия, призванные информировать людей об основах информационной и физической безопасности, в том числе для детей.

«Важнейшей частью любого поиска является деятельность информационного координатора, который ведет работу из дома со своего компьютера и мобильного телефона, и до 40% пропавших находятся только информационным поиском, без выезда на место исчезновения. Кроме того, при помощи компьютеров создаются ориентировки на пропавших, ведутся базы данных по поиску, картографы делают комплекты карт, поэтому сохранность наших компьютеров как основных инструментов поиска для нас крайне важна. Работа поисково-спасательного отряда подразумевает оперативность действий каждого волонтера, и в современном мире координация поисковых операций осуществляется с помощью различных средств связи, в числе которых, конечно, мобильные устройства. Заражение устройств и их выход из строя могут помешать добровольцам присоединиться к поиску и спасению людей – и такие случаи, к сожалению, уже были. Поэтому мы очень рады сотрудничать с "Лабораторией Касперского", ведь информационная безопасность в условиях цифрового общества сегодня не менее важна, чем физическая, а для нас вопрос безопасности наших поисковиков – один из основных», – отметил Григорий Сергеев, председатель «Лиза Алерт».

«Мы считаем важным партнерство с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», который занимается действительно социально значимым делом. Безусловно, добровольцы занимаются тяжелым трудом, который не терпит промедления, и активность вредоносного ПО не должна ему препятствовать. Стоит отметить, что в спасении человеческих жизней особую роль играет предупреждение людей разных возрастов о возможных опасностях, существующих в современном мире. Именно поэтому совместными усилиями мы начали проводить мероприятия, цель которых – повысить уровень осведомленности детей и взрослых о физических и информационных угрозах», – отметил Олег Гудилин, руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии.