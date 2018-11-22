АФТ и АКИТ объединились для развития cистемы быстрых платежей

Ассоциация «Финтех» (АФТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство ассоциаций будет направлено на укрепление информационного взаимодействия, обмен сведениями и аналитикой в части развития платежных систем в условиях интернет-торговли.

В России, как и во всем мире, рынок электронной коммерции растет. Совершенствование платежных систем становится одной из ключевых движущих сил для роста онлайн-ритейла. АКИТ, являясь исследовательской и экспертно-аналитической площадкой, помогает представителям отрасли интернет-торговли приспосабливаться к меняющимся условиям рынка и использовать новые технологические решения.

Одним из таких решений станет Система быстрых платежей (СБП), которая будет запущена в России в начале 2019 г. Над ее созданием работают АФТ, Банк России, НСПК и банки-участники ассоциации «Финтех». С помощью системы клиенты смогут проводить платежи, в том числе, в пользу юридических лиц мгновенно и в режиме 365/7/24. Компаниям интернет-торговли запуск СБП позволит снизить издержки на проведение безналичных платежей и увеличить оборачиваемость за счет мгновенного зачисления денежных средств.

«Рынок интернет-торговли – один из драйверов российской экономики, он обладает колоссальным потенциалом для дальнейшего роста. Развитие партнерских отношений с ассоциацией "Финтех" ускорит процесс создания высокотехнологичных сервисов, которыми будут пользоваться как покупатели, так и интернет-площадки. В результате, услуги и покупки в онлайне станут еще более удобными и безопасными», – сказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Участники АКИТ реализовали на практике множество кейсов по использованию различных платежных сервисов в интернет-среде, этот опыт и накопленная аналитика будут полезны участникам АФТ при внедрении Системы быстрых платежей. Уверена, что партнерство ассоциаций будет способствовать развитию розничного платежного интернет-пространства России», – сказала управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.