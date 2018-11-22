Acer начала российские продажи игрового ноутбука Predator Helios 500. Цена

Acer объявила о старте продаж в России игрового ноутбука Predator Helios 500 на основе комплектующих AMD. Это один из первых на рынке игровых ноутбуков с восемью ядрами — на борту у Helios 500 мощный процессор AMD Ryzen 7 2700, дополненный производительной видеокартой AMD Radeon Rx Vega 56. Производительности ноутбука обеспечивает запуск современных игр на максимальных настройках, а для тех, кому нужно ещё больше мощности, предусмотрена возможность оверклокинга.

Рабочая частота восьмиядерного AMD Ryzen 7 2700 (8 ядер, 16 потоков) — 3,2 ГГц, в режиме Turbo — до 4,1 ГГц. Компанию ему составляют до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, PCIe NVMe SSD на 512 ГБ и жесткий диск до 2 ТБ.

Отдельного упоминания заслуживает видеокарта AMD Radeon Rx Vega 56 — даже в стоке она обладает впечатляющей вычислительной мощностью, любители оверклокинга смогут «разогнать» её ещё больше. Как и положено топовой игровой видеокарте, Vega 56 поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync. Она синхронизирует частоту видеокарты с частотой обновления экрана, сводя тем самым к минимуму лаги и разрывы изображения. Дисплей ноутбука может обновляться с частотой до 144 Гц, а значит, даже в самых стремительных сценах изображение будет оставаться четким, а движение — плавным.

Чтобы мощные компоненты не перегревались во время обработки сложных игровых процессов, в Helios 500 предусмотрена эффективная система охлаждения. Она состоит из пяти тепловых трубок и двух металлических кулеров AeroBlade™ 3D со сверхтонкими лопастями, которые создают на 35% более мощный воздушный поток по сравнению с пластиковыми аналогами.

17-дюймовый экран Predator Helios 500 построен на IPS-матрице с разрешением Full HD, которого хватает, чтобы отображать чёткую и детализированную картинку, но при этом не создавать излишнюю нагрузку на процессор и видеокарту. Игровые вселенные на IPS-дисплее выглядят ярко, чётко и очень реалистично.

Владельцу нового Helios 500 не понадобятся дополнительные колонки. Он оснащён встроенными динамиками и сабвуфером, а также технологией реалистичного объёмного звука Acer TrueHarmony™, который работает с подключёнными наушниками и позволяет глубже погрузиться в игровую реальность — например, можно услышать, откуда приближается враг, даже если он ещё не показался в поле зрения. Если же захочется сильнее раздвинуть игровые границы, то можно подключить к ноутбуку до трех мониторов — для этого имеются разъёмы HDMI, DisplayPort и USB Type-C. Любую другую периферию также можно подсоединить без проблем.

Клавиатура Helios 500 оснащена RGB-подсветкой, причём игровые клавиши выделены отдельно, чтобы с комфортом играть в тёмных помещениях. Также предусмотрены несколько программируемых клавиш для записи игровых макросов. Всё управление — макросы, подсветка, звук, режим работы вентиляторов и другие опции — собрано в приложении PredatorSense, с его помощью можно полностью настроить ноутбук под себя.

Predator Helios 500 (PH517-61) уже доступен российским покупателям по цене от 144 990 рублей.