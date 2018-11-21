«Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup

«Ситилинк» объявил о стратегическом партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки — DPD в России.

Компании планируют развивать сотрудничество по двум направлениям. Сначала логистический провайдер подключит к сети DPD Pickup пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Ситилинк-мини», расширяя географическую доступность своих услуг для получателей. В дальнейшем «Ситилинк» начнет распространять товары из своего ассортимента через пункты DPD Pickup. В течение года дискаунтер добавит не менее 600 точек партнера в свою сеть.

Взаимодействие подразумевает интеграцию ИТ-систем компаний для высокого качества и скорости исполнения заказов. DPD разработала интерфейс программного обеспечения для автоматического обмена данными, а «Ситилинк» адаптировал бизнес-процессы в информационной системе и доработал ее функциональность. Автоматизация позволила партнерам управлять оформлением заказов и отгрузками в едином интерфейсе, исключая ошибки, связанные с человеческим фактором.

В ноябре к сети DPD Pickup были подключены первые ПВЗ интернет-ритейлера в шести городах РФ, среди них Нижний Новгород, Богородск и другие. В ближайшее время еще более 50 точек «Ситилинк-мини» в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях, а также в Нижегородской и Ростовской областях начнут выдавать заказы партнера. Подключение пунктов «Ситилинк» в 330 городах завершится в следующем году.

Второй этап сотрудничества позволит дискаунтеру с апреля 2019 г. расширить географию интернет-продаж и доставки цифровой, компьютерной, бытовой техники, садовой электроники, автомобильных гаджетов, мебели и канцелярии российских и зарубежных брендов за счет интеграции пунктов DPD Pickup в отдаленных областях РФ в свою структуру.

«Логистическая сеть DPD Pickup — одна из самых больших на рынке: сейчас она насчитывает свыше 2400 точек в России и странах ЕАЭС. Благодаря партнерству с «Ситилинк» мы сможем предложить интернет-магазинам еще больший выбор удобных локаций для выдачи заказов», — сказала Ирина Зильберберг, начальник управления сети Pickup DPD в России.

«Самовывоз является самым популярным способом получения интернет-заказа. В «Ситилинк» он достигает 80% от всех совершаемых через сайт покупок. Поэтому мы стремимся не только развивать свою сеть пунктов выдачи, но и расширять ее за счет сторонних сервисов. DPD стала третьей компанией, которая теперь выдает заказы через нашу сеть, и первой, через которую мы начнем распространять свои заказы. Это прибавит к нашей сети не менее 600 новых пунктов», — отметил руководитель департамента продвижения интеграций и развития услуг Антон Орлов.