ICL Services рассказала об ИТ-трендах в фармацевтике на CNews Forum 2018

ИТ-компания ICL Services приняла участие в CNews Forum 2018, который прошел 8 ноября 2018 г. в Москве. В рамках мероприятия эксперты ведущих компаний российского рынка ИТ рассказали о ключевых тенденциях развития диджитал-технологий и представили собственные решения.

Исполнительный директор ICL Services Руслан Вагизов выступил в тематической секции с докладом «Адаптивное ИТ-сервисное обслуживание в фармацевтике».

В своем выступлении эксперт компании отметил грядущее ИТ-тренды в фармацевтике, такие как применение виртуальной и дополненной реальности для обучения и поддержки потребителей и использование интеллектуальной роботехники.

«Сейчас проактивность и адаптивность становится частью предоставляемого ИТ-обслуживания. Совместная работа с заказчиком и своевременное внедрение новых решений позволяет опережать возникающие потребности его бизнеса — комментирует Руслан Вагизов. — На примере кейса ICL Services мы показали, что гибкие сервисные подходы и постоянное улучшение — это одни из главных преимуществ поставщика ИТ-услуг».