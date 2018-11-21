IBS Interlab запускает курс по гиперконвергентной инфраструктуре

IBS Interlab, производитель гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р», представил обучающие курсы для системных администраторов в организациях, которые планируют переходить на эту платформу.

Материал курса поможет разобраться в устройстве «Скала-Р» и ее компонентов, познакомит с принципами оптимального построения систем хранения данных в полностью виртуализированной среде.

«Для многих организаций именно отсутствие экспертизы в области гиперконвергентных систем становится барьером к их внедрению. Администраторы в первую очередь опасаются сложностей в эксплуатации программно-определяемых хранилищ данных. Устранить это препятствие и призван учебный курс. Он даёт возможность подготовиться к переходу на технологии гиперконвергенции до поставки инфраструктуры. Также у партнеров IBS Interlab появляется возможность централизованно обучить своих экспертов и представителей заказчиков», - сказал Пётр Дубенсков, директор IBS Interlab.

Курс «Внедрение и администрирование Скала-Р» охватывает все задачи, возникающие при эксплуатации гиперконвергентного комплекса. Управление программно-аппаратным комплексом, виртуальными средами и виртуальным сетевым окружением; управление процессом резервного копирования; контроль основных показателей работы комплекса; диагностика и устранение неисправностей и другие.

«Новый ИТ-продукт оценивают не только по функционалу и техническим характеристикам, но и по команде, которая его сделала и развивает, по уровню сервиса, который эта команда готова предоставить. «Сервис» тут нужно трактовать широко: это и разработка новых версий, и техническая поддержка, и обслуживание, и подготовленные кадры, и сообщество экспертов, готовых давать объективную обратную связь о продукте, и возможность показать примеры успешного использования продукта у заказчиков. Мы движемся к созданию именно такого сервиса. Учебные курсы – шаг в создании сообщества экспертов в области гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры», - сказал Пётр Дубенсков.

Обучение проводится очно, с привлечением профессиональных преподавателей и инженеров IBS Interlab. Курс занимает 4 учебных дня, каждый участник по окончанию получает сертификат.