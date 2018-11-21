«Газпромбанк» внедрил скоринговую модель 4Score от БКИ «Эквифакс»

«Газпромбанк», входящий в первую тройку крупнейших банков страны, запустил в эксплуатацию скоринговую модель 4Score, разработанную БКИ «Эквифакс».

Продукт является системой скоринговых оценок, состоящей из четырех одновременно работающих моделей и ориентированной на снижение рисков в процессе принятия кредитных решений. Разработанная на внушительном массиве данных БКИ «Эквифакс», объем которых на сегодняшний день превышает 284 миллиона кредитных историй, скоринговая модель 4Score отличается высокими показателями GINI у каждой модели (от 60% до 70% в зависимости от принципа использования модели), стабильностью на больших временных промежутках, а также новыми переменными, которые задействуют не отображаемую в кредитном отчете информацию.

Наталья Ревина, исполнительный вице-ррезидент «Газпромбанка», отметила: «В настоящий момент перед нами стоит цель выхода на «рыночные» сегменты клиентов в части предоставления кредитных продуктов. Для этого необходимы надежные инструменты оценки рисков. Одним из таких инструментов является интегральная скоринговая модель, основанная на большом количестве внутренних и внешних источников данных. Скоринговая модель 4Score от БКИ «Эквифакс» показала свою высокую эффективность и была включена в интегральную скоринговую оценку.

Запуску эксплуатации скоринговой модели 4Score предшествовали тщательное аналитическое исследование потока и всестороннее тестирование модели, которые позволили зафиксировать прирост коэффициента GINI к текущим показателям всех внутренних скоринговых моделей на уровне 3,8 п.п., что является очень хорошим результатом. В скоринговой модели учтены особенности кредитных продуктов и с точки зрения индивидуального качества и добавленной пользы была выбрана одна из четырех моделей».

Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс», отметил: «В текущей конъюнктуре розничного банковского кредитования в России, характеризующейся стремительными темпами роста объемов и выраженной конкуренцией за клиента между участниками рынка, краеугольным камнем является информация. Чем качественнее, быстрее и глубже сегментируется и анализируется поток заявок, тем выше шанс привлечь в ряды клиентов надежного и лояльного заемщика. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить рынку высокоэффективные инструменты для совершенствования процессов оценки рисков и принятия решений и гордимся тем, что смогли реализовать проект по запуску скоринговой модели 4Score, которая с энтузиазмом была встречена профессиональным банковским сообществом. На текущий момент к модели подключены ведущие российские банки, а также ряд крупнейших страховых компаний. Мы рады сотрудничеству с Газпромбанком и уверены, что разработанная командой БКИ «Эквифакс» скоринговая модель 4Score в полной мере поможет осуществить намеченные планы».