ECM-система M-Files стала одним из лидеров отчета Gartner по критичным возможностям контентно-сервисных платформ 2018

ECM-система M-Files, поставщика решений для интеллектуального управления информацией, получила высокие оценки по пяти категориям в отчете Gartner «Критичные функциональные возможности платформ управления контентом 2018» (2018 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms). Пять ключевых категорий включают в себя управление контентом, безопасность информации, поиск, работу с метаданными и классификацию, а также модель поставки решения.

Отчет по критическим возможностям платформ дополняет знаменитый Магический квадрант Gartner и предлагает анализ функциональных характеристик 18 систем, представленных на рынке, путем их ранжирования по основному набору возможностей, критичных для бизнеса.

Рынок решений для управления информацией претерпевает большие изменения под влиянием глобальных тенденций: облачные и мобильные технологии, искусственный интеллект, развитие бизнес-модели SaaS, ориентирование технологий на потребителя и прочих. Одновременно с этим резко увеличивается объем информации, растут риски по безопасности и защите данных, появляются все новые нормативы и регламенты по защите информации. Эти и смежные факторы требуют от компаний пересмотра и модернизации своего подхода к управлению информацией, чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем.

«Мы очень довольны тем, как хорошо M-Files отметили в Магическом квадранте и в отчете по критичным возможностям», — сказал Мика Яванайнен, вице-президент по продуктовому маркетингу корпорации M-Files.

«Если вы интересуетесь контентно-сервисными платформами, ECM-технологиями, системами управления документами и похожими решениями, Магический квадрант Gartner — это важный ресурс для оценки рынка и ключевых поставщиков, но отчет по критическим возможностям выводит оценку на новый уровень, предоставляя гораздо больше подробностей и глубоко анализируя ключевые факторы и пользовательские сценарии. Оба отчета неотъемлемы друг от друга, и мы рады предложить вам бесплатные копии отчетов».

Отчет Gartner «Критичные функциональные возможности платформ управления контентом 2018» (2018 Gartner Critical Capabilities Report for Content Services Platforms).

Отчет Gartner «Магический квадрант по контекстно-сервисным платформам 2018» (2018 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms).