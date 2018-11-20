Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100

Unify (бренд Atos в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) анонсировала выпуск новой модели IP-телефона — Openscape Desk Phone CP100.

Новая модель поддерживает интерфейсы CorNet IP/HFA и SIP, благодаря чему поддерживается всеми платформами Unify. Openscape Desk Phone CP100 предназначен для основных сценариев работы — просмотр журнала звонков, переадресация вызовов и повторный набор, удержание вызова, Mute, громкая связь и др. Устройство оснащено крупным трехстрочным дисплеем, двумя фиксированными функциональными и тремя программируемыми клавишами. Телефон имеет встроенный Ethernet-коммутатор 10/100 Base T.

«Модель Openscape Desk Phone CP100 в первую очередь предназначена для рабочих мест с требованиями базовой телефонии, чувствительных к стоимости проектов и развивающихся рынков, а также операторских и облачных решений, — отметил Сергей Размахаев, директор по продажам Unify в России и странах СНГ. — Мы разработали новую модель с учетом основных запросов заказчиков, обеспечив ее самыми востребованными функциями».