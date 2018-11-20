«Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет»

Ставропольский филиал «Ростелекома» разработал веб-сайт и CRM-систему для Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в университет», которую проводят Московский государственный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision.

Победители по итогам получат возможность бесплатно обучаться на программах бакалавриата МГИМО. Соответствующее соглашение было подписано представителями организаций сегодня в Москве. Интернет-портал олимпиады будет запущен 5 декабря 2018 года.

Директор Ставропольского филиала «Ростелекома» Роман Завязкин отметил: «При разработке онлайн платформы для олимпиады учтены лучшие современные практики и технологии. Работа над совершенствованием сайта продолжается. В ближайшее время будет подключена визуальная онлайн-аналитика, которая позволит отслеживать изменения по всем направлениям тестирования».

Созданный специалистами «Ростелекома» сайт предусматривает широкий набор функций и возможностей, среди которых информационно-образовательные разделы, личные кабинеты, встроенная система оплаты и многое другое. Интернет-ресурс позволяет пройти онлайн-тестирование в заданное организаторами время. Гибкая и динамическая логика, используемая при формировании тестовых вопросов, позволяет избежать мошенничества при прохождении теста, а безопасный доступ исключает взлом системы злоумышленниками. Организаторы планируют расширить географию участников странами СНГ.

«Ростелеком» вышел за рамки отрасли телекоммуникаций и благодаря новой политике реализует социально-значимые проекты в различных областях, от государственного сектора до медицины и образования. Недавно мы запустили онлайн-проект «Ростелеком-Лицей», имеющий широкий набор функций для повышения уровня школьных знаний и подготовки к поступлению в вузы. Логичным развитием нашей деятельности по цифровизации образовательной сферы стало участие в проекте «Кандидат в университет». Уверен, что мы с партнерами переведем процесс поступления в вузы на более современный и качественный уровень», — сказал вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Денис Лысов.

«Ростелеком» предоставляет организаторам олимпиады серверные мощности, высокоскоростные каналы связи и прочие инструменты для технического сопровождения проекта.

Ректор МГИМО, профессор, академик РАН Анатолий Торкунов отметил: «Идея интернет-тестирования потенциальных абитуриентов для МГИМО была актуальна всегда, а сегодня проект гармонично вписывается в общую стратегию цифровизации университета. Онлайн-формат предоставляет равные возможности - вне зависимости от места жительства. В партнерстве со школой «Eurovision» и при технической поддержке «Ростелекома» нам удалось создать необходимую для этого платформу. Уверен¸ что проект будет пользоваться популярностью, особенно, у ребят в российских регионах».

Олимпиада «Кандидат в университет» охватывает основные школьные дисциплины, такие как английский язык, математика, информатика, и предметы начальных классов. Проект стартовал весной 2018 года. Первые победители были приняты в МГИМО уже в этом учебном году – на лингвистический бакалавриат.