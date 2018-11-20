Positive Technologies и IPC2U выпустили решение для защиты СМБ от киберугроз

Positive Technologies и IPC2U сообщили о выпуске программно-аппаратного комплекса PT ISIM netView Sensor на платформе iROBO, предназначенного для защиты от киберугроз небольших производственных объектов, предприятий малого и среднего бизнеса. Решение соответствует требованиям в области промышленной надежности, в том числе обладает высоким уровнем отказоустойчивости, может применяться в сложных климатических условиях.

Программно-аппаратный комплекс PT ISIM netView Sensor выполнен на базе промышленного высокопроизводительного компьютера iROBO-6000-320-W, основными сферами применения которого являются промышленная автоматизация в энергетике, машиностроении, на транспорте и в других индустриальных сферах. В данной конструктивной сборке PT ISIM netView Sensor эффективно выполняет свои ключевые задачи — мониторинг технологической сети, контроль состава сети и конфигураций сетевых узлов, управление событиями и инцидентами безопасности в технологическом сегменте, — не оказывая влияния на технологический процесс. Комплекс успешно прошел испытания, по их результатам была подтверждена корректная работа его аппаратных и программных компонентов.

Внедрение решения занимает минуты, а первые результаты его использования могут быть получены в первые же часы после подключения к технологической сети: в частности, будут инвентаризованы сетевые ресурсы, выявлены недостатки сегментации и безопасности технологических ресурсов предприятия. Дальнейшая работа в режиме непрерывного мониторинга позволит решению оперативно обнаруживать изменения сети и потенциальные угрозы.

«Благодаря нашему сотрудничеству с компанией IPC2U, дистрибутором средств промышленной автоматизации и отечественным производителем промышленных компьютеров и сетевого оборудования, наши клиенты смогут приобрести законченный продукт, который можно легко развернуть и сразу использовать для контроля за инцидентами кибербезопасности. На сегодняшний день это единственное подобное решение для мониторинга защищенности сети на рынке ИБ АСУ ТП», — отметил Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

«Построение комплекса на базе аппаратной платформы, собранной в России, — важный шаг для отечественного рынка промышленной автоматизации. Разработанный на базе специализированного ПО Positive Technologies комплекс представляет собой уникальное конкурентное решение, практически не имеющее аналогов», — сказал Владимир Шестырев, руководитель направления «Промышленные компьютеры» в компании IPC2U.

На сегодняшний день решение доступно в розничной торгово-представительской сети IPC2U и специализированном интернет-магазине.