«Логика бизнеса» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов

Postgres Professional подтвердила технологическую совместимость продуктов «Логики бизнеса» с системами управления базами данных (СУБД) Postgres Pro 10 и Postgres Pro Certified 10 (версией, сертифицированной ФСТЭК).

Важность совместимости программных продуктов обусловлена тем, что при выборе ключевых решений для включения в ИТ-ландшафт руководители предприятий ориентируются, в том числе на их гибкость: способность поддерживать разные технологические стеки и не ограничивать вариативность в построении экосистем. Эти факторы являются маркером зрелости разработки и гарантом возможности дальнейшего развития технологий на предприятии без вынужденной замены систем.

Современные решения уровня корпоративного уровня развиваются в сторону интеграции с самыми распространенными бизнес-приложениями и работают с большинством СУБД. Продукты по управлению неструктурированным контентом от компании «Логика бизнеса» имеют открытую архитектуру и легко встраиваются в ИТ-ландшафт предприятий, использующих, в том числе, СУБД Postgres Pro.

Линейка Postgres Pro — отечественная коммерческая СУБД, разработанная Postgres Professional на базе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Решения компании входят в реестр отечественного ПО и сертифицированы ФСТЭК.

«Продуктовая линейка "Логики бизнеса" в сочетании с СУБД Postgres Pro может использоваться в рамках реализации стратегии импортозамещения на предприятиях тех заказчиков, которым важна независимость ИТ-ландшафта от зарубежных поставщиков или которые предпочитают надежные коммерческие решения на базе СПО-платформ, — сказал Георгий Подбуцкий, коммерческий директор компании "Логика бизнеса". — Мы постоянно расширяем пул партнеров и решений, на которых работают наши продукты. Это дает нашим клиентам возможность быть гибкими в своем выборе».

«Системы электронного документооборота являются необходимой частью ИТ-инфраструктуры современного цифрового предприятия. Мы видим хорошие перспективы в сотрудничестве и довольны результатами совместимости СУБД Postgres Pro с продуктами компании "Логика бизнеса", которые хорошо востребованы среди органов государственной власти и крупных предприятий различных отраслей российской промышленности», – отметил Андрей Флейта, коммерческий директор Postgres Professional.