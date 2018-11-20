«Инфосистемы Джет» и timebook займутся внедрением тайм-менеджмента в ритейле

«Инфосистемы Джет» заключила соглашение о сотрудничестве с timebook — разработчиком workforce management system, резидентом фонда «Сколково». Компании займутся совместным внедрением решения по управлению рабочим временем персонала в ритейле и других отраслях. Решение, разработанное timebook, снижает расходы на персонал в среднем на 3% за счет оптимизации штатного расписания, и еще на 8% — за счет повышения уровня контроля аутсорсингового персонала.

Система решает проблему учета рабочего времени персонала, с которой сталкиваются многие компании с большим штатом как собственных сотрудников, так и представителей подрядных организаций (ритейлеры, строительные и финансовые компании, закрытые предприятия). Традиционные системы учета, такие как СКУД, не обеспечивают 100% точности учета времени, в особенности персонала подрядных организаций.

Основное отличие системы timebook — невозможность подмены сотрудников или имитации нахождения на рабочем месте, так как происходит не только считывание карты, но и предельно точное распознавание лица сотрудника в момент прихода на рабочее место.

«Система timebook позволяет планировать потребности в трудовых ресурсах, управлять загрузкой и расписанием сотрудников. Например, в ритейле интеграция решения с системами учета посетителей и товарооборота помогает избежать напряженных ситуаций в пиковые часы загрузки магазинов. Также важен учет и контроль аутсорсингового персонала, так как в ритейле средняя доля таких сотрудников — порядка 30%», — сказала Татьяна Вандышева, директор по развитию бизнес-приложений и сервисов компании «Инфосистемы Джет».

Решение устанавливается на стороне компании-заказчика и ее подрядных организаций, что позволяет сделать учет работы персонала абсолютно прозрачным. Платформа автоматически формирует табель прихода и ухода сотрудников на работу, на основании чего происходит начисление заработной платы.

«Партнерство с интегратором “Инфосистемы Джет”, обладающим большим опытом автоматизации крупных сетевых компаний, позволит нам оптимально выстроить процессы взаимодействия с заказчиками и интеграционные работы. Мы сможем разворачивать систему учета рабочего времени сотрудников timebook в максимально сжатые сроки, гарантируя, что она будет встроена в текущие бизнес-процессы и ИТ-ландшафт заказчика наилучшим образом», — отметил Павел Конозаков, генеральный директор компании timebook.

В настоящее время компания «Инфосистемы Джет» совместно с timebook реализует несколько проектов внедрения системы в сфере ритейла.