«Яндекс» представил масштабное обновление своей поисковой системы

«Яндекс» представил большое обновление поиска. В него вошло больше тысячи улучшений, которые были внедрены за последний год. Самые важные из них произошли в трех направлениях: быстрые ответы, которые сразу решают задачу пользователя, помощь в выборе источников и возможность сохранять свои находки. Обновленный поиск получил название «Андромеда».

«С момента предыдущего обновления поиска, когда мы запустили алгоритм „Королев“, наша доля постоянно растет — на десктопе она выросла на 2,5%, на мобильных — на 6%. Качество поиска — один из важных факторов роста доли. И сегодня мы представляем новое масштабное обновление, в которое вошло более тысячи улучшений. Над ними наша команда поиска работала больше года», — сказал Андрей Стыскин, руководитель Поиска «Яндекса».

«Яндекс» давно умеет отвечать на вопросы прямо в результатах поиска. Например, человек может сразу узнать, сколько дней страна будет отдыхать на Новый год или на майские праздники. За последний год таких ответов стало гораздо больше. Сейчас факты показываются в поиске 13 млн раз в день, «Яндекс» каждый день отвечает ими на 7 млн вопросов.

Быстрые ответы стали разнообразнее. Теперь с их помощью можно узнать не только факт, но и где поесть, чем известна та или иная знаменитость, о чем пишут медиа и что происходит в хоккее или футболе. Например, по запросу «чемпионат испании» прямо в результатах поиска появится турнирная таблица, расписание матчей, новости и видео — человеку не придется искать это на сайтах. А по запросу «кафе» «Яндекс» предложит целую подборку — с рейтингом, ценами и отзывами. Человек сможет прямо на «Яндексе» сравнить заведения и сделать выбор.

Иногда ответ важно получить из уст эксперта. Поэтому «Яндекс» стал показывать в результатах поиска ответы Знатоков — это новый сервис «Яндекса», где эксперты в разных областях отвечают на вопросы. Например, они подскажут, почему электроны не падают на ядро. Если человек не найдет ответ на вопрос, он может задать его знатокам прямо в поиске.

Чтобы люди видели в результатах поиска сайты, которые лучше всего решат их задачу, «Яндекс» обновил формулу ранжирования. Она стала в большей степени учитывать качество ресурса: насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама.

Кроме того, в результатах поиска появились метки, которые помогают выбрать сайт. Самые посещаемые ресурсы теперь отмечены значком «Популярный сайт», а сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности посетителей — значком «Выбор пользователей». Например, такие отметки помогут выбрать, где посмотреть правила провоза горных лыж. Особую отметку получили также официальные ресурсы — сайты банков из реестра ЦБ РФ и государственные сайты, такие как gosuslugi.ru или гибдд.рф.

В поиске теперь доступны также отзывы на фильмы, игры, рестораны и другие заведения. Каждый день пользователи «Яндекса» оставляют более 150 тыс отзывов и оценок, помогая друг другу сделать правильный выбор.

Обновленный поиск позволяет в один клик сохранять все, что понравилось в сети: ссылки, фильмы, видео, места или картинки. Они попадут на сервис «Яндекс.Коллекции» и будут доступны на любом устройстве с «Яндексом». Например, человек сможет собрать там коллекцию видеоклипов или фото свадебных платьев.

На сервисе можно не только собирать свои коллекции, но подписываться на чужие. Так, если человека интересуют оригинальные светильники или дома из стекла, он может подписаться на коллекции других людей на эти темы. Кроме того, публичные коллекции доступны прямо в поиске «Яндекса» — например, можно найти подборку причесок или интерьеров в скандинавском стиле.