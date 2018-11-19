X5 применила технологии машинного обучения в маркетинге

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных компаний России, сообщила о завершении пилотного проекта по технологии Reinforcement Learning (RL) – одному из подходов к машинному обучению.

В ходе проекта аналитики и ИТ-специалисты торговой сети «Пятерочка» и компании Glowbyte Consulting разработали решение для кастомизации акций и спецпредложений с помощью RL. Система автоматически подбирает предложения, наиболее актуальные для покупателей, на основе обезличенных данных о прошедших акциях.

Аудиторией пилота стало 2 млн покупателей «Пятерочки», которые участвуют в программе лояльности торговой сети. Все клиенты были разделены на 27 групп в зависимости от истории их покупок. Система анализировала, как целевые группы клиентов откликаются на акцию, как меняется объем продаж и насколько прибыльно спецпредложение. Затем это предложение получала более широкая аудитория.

В результате пилота проектная команда определила наиболее прибыльные механики акций и коммуникаций «Пятерочки». Маржинальность отдельных предложений была вдвое выше среднего показателя до автоматизации этой функции.

«Для нас цифровое взаимодействие с покупателем крайне важно, так как мы хотим не просто отвечать его запросам, но и опережать их. Поэтому персонализация подхода к каждому клиенту среди приоритетных направлений развития торговой сети, и технология Reinforcement learning – один из важных инструментов для реализации этой задачи. Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта в области машинного обучения и не планируем останавливаться на этом. В ближайшее время покупателей «Пятерочки» ждет еще множество уникальных предложений, которые будут основаны на глубоком понимании их потребностей и интересов», – отметила директор департамента маркетинга торговой сети «Пятерочка» Александра Калюкина.