В «Тинькофф инвестициях» появились индивидуальные инвестиционные счета

Пользователям онлайн-платформы «Тинькофф инвестиции» стали доступны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые дают возможность не только проводить операции с ценными бумагами, но и пользоваться налоговыми льготами.

Владельцам ИИС будут доступны два варианта налогового вычета. Первым, типа «А», могут воспользоваться граждане РФ с официальным доходом, облагаемым НДФЛ. Этот вариант позволяет вернуть 13% от вложенной через ИИС суммы в пределах 400 тыс. руб. за год (максимум — 52 тыс. руб. в год).

При вычете типа «А» налоговые органы вернут клиенту деньги из суммы, выплаченной им государству в качестве подоходного налога. Этот вариант подходит начинающим и консервативным инвесторам, стратегия которых строится на вложениях в инструменты с низким уровнем риска, например — в Облигации Федерального Займа (ОФЗ). Вычет типа «А» можно получать каждый год.

Вторая форма вычета, типа «Б», позволяет клиенту не выплачивать подоходный налог (13%) на прибыль от операций на бирже. Такой тип вычета подойдет инвесторам, которые активно торгуют на бирже и планируют получать существенную прибыль от покупки и продажи ценных бумаг.

Индивидуальный инвестиционный счет предназначен для инвестиций на три года и более. Если пользователь решит снять деньги со счета раньше, то его придется закрыть — клиент не сможет воспользоваться налоговыми вычетами, а полученные вычеты придется вернуть.

Индивидуальный инвестиционный счет — мультивалютный (хранить, например, доллары США на счете можно — для этого их нужно купить на бирже), но пополнить ИИС можно только в рублях. Максимальная сумма, которую можно внести на ИИС — до 1 млн руб. в год. Для инвестиций на большие суммы клиент «Тинькофф инвестиций» может использовать брокерский счет в дополнение к ИИС.

Для ИИС доступны два тарифа: «инвестор» — с комиссией 0,3% за сделку и 99 руб. за обслуживание в те месяцы, когда у клиента были сделки, и «трейдер» — с комиссией 0,03% за сделку и 590 руб. за обслуживание в те месяцы, когда пользователь "Тинькофф инвестиций" совершал покупку или продажу бумаг. Открытие ИИС, его обслуживание в месяцы, когда клиент не торгует на бирже, обслуживание депозитарного счета, закрытие счета и вывод денег, в том числе — валюты, осуществляются бесплатно. Ограничений по минимальной сумме пополнения ИИС нет.

Открыть ИИС в «Тинькофф инвестициях» можно в течение двух дней. Для этого нужно стать держателем дебетовой карты Tinkoff Black и оставить на сайте банка или в мобильном приложении заявку на открытие индивидуального инвестиционного счета. В течение двух рабочих дней ИИС будет открыт. Если у клиента уже есть индивидуальный инвестиционный счет у другого брокера, то его нужно закрыть и только потом открывать ИИС в «Тинькофф инвестициях». Перенести в «Тинькофф инвестиции» ИИС, открытый у другого брокера, нельзя.