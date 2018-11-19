Объем инвестиций корпораций в ИТ-стартапы в 2016-2018 гг. превысил $570 млн

Аналитический центр TAdviser провел исследование «Корпоративный венчур в ИТ-индустрии России, 2016-2018», в рамках которого было рассмотрено более 200 сообщений о сделках, изучены стратегии, а также другие инвестиционные и не инвестиционные аспекты взаимоотношений ИТ-стартапов и крупных корпораций.

Совокупный объем корпоративных венчурных инвестиций и приобретений стартапов в области информационных технологий в России за 2016-2018 годы, по оценкам TAdviser, превысит $570 млн. Лидерами по количеству осуществленных за исследуемый период сделок являются Сбербанк, АФК «Система» и Mail.Ru Group.

Интерес корпораций к стартапам растет, как и количество сделок между ними. Деятельность госкорпораций и частных холдингов по акселерации и покупке стартапов уже получила поддержку правительства, а в дальнейшем эта поддержка будет подкреплена стимулирующими инструментами.

Частные группы компаний, такие как «Ланит», «1С» и Softline, не уступают, а где-то и превосходят госкорпорации по своей активности при работе со стартапами. При принятии решений, корпорации ориентируются на продуктовые и канальные синергии и заслуги основателей в индустрии (опыт, связи). Корпоративный венчурный процесс, как правило, не формализован, а центр принятия решений находится на уровне высшего руководства.





Между стратегиями корпораций в отношении стартапов, которые мы рассматривали, существует значительное разнообразие подходов и целей. В диапазоне этого разнообразия общим признаком для всех стратегий является то, что они опираются на особенности основного бизнеса компании, ее компетенции и другую специфику. Изученные стратегии не имеют признаков ни чистых стратегий M&A (mergers and acquisitions – слияний и приобретений), ни чистых экосистемных стратегий (не инвестиционные партнерства для расширения продуктов и рынков).

«Мы предпочитаем инвестировать в высокотехнологические стартапы на ранней стадии, потому что именно на этом этапе можем им принести максимум пользы – сформировать стратегию, вписать в экосистему и т.д. Придерживаемся этой тактики уже несколько лет и помогаем стартапам достичь такого уровня, когда они могут работать эффективно и самостоятельно, - сказал президент ГК «Ланит» Филипп Генс. – Окупаемость достигается через дивидендный поток и капитализацию (продажу полную или частичную). В нашей стране слабо развита венчурная, фондовая инфраструктура для финансирования растущих компаний, и практически нет возможности делать новые раунды по более высокой оценке, как это принято в мире».

Традиционная корпоративно-венчурная стратегия предусматривает, что корпорацию в первую очередь интересует то, как стартапы стимулируют ее основной бизнес. Это отличает ее от деятельности венчурных фондов, чья стратегия предусматривает долгосрочные (3-5-7 лет) инвестиции «финансового» типа - то есть покупки ценных бумаг без цели контроля и с исключительной задачей продать их значительно дороже цены приобретения.

«Проекты должны быть комплементарны бизнесу «Ростелекома», обогащать продуктовый портфель компании, - отметил Денис Рябченков, директор по развитию технологических партнерств «Ростелеком». – Работа «Коммит Кэпитал» направлена на усиление именно продуктовой синергии и взаимного проникновения технологий. Задача «Коммит Кэпитал» в создании добавленной стоимости совместных продуктовых решений. Важный фактор для принятия решений об инвестировании в проекты - их стадия. «Ростелеком» заинтересован в партнерстве с развивающимся бизнесом, в гипотезы мы не инвестируем. Также важные технологические факторы проекта - команда и масштабируемость решений».

«1С» описывает свою стратегию как создание совместных предприятий – что на практике выражается преимущественно в покупке доли в 51%. Единственной целью этих СП признается прибыль от операционной деятельности; доход от капитала, возможные дивеститутры и другие инвестиционные операции для группы интереса не представляют. По утверждениям «1С», конгломерат из небольших компаний показывает большие темпы роста, поскольку основатели сохраняют операционный контроль за бизнесом и заинтересованность в прибыли, в то же время получая доступ к ресурсам и возможностям новой материнской компании.

«Нам важно соответствие рыночной области, в которой мы работаем, - сказал директор по продвижению экономических программ «1С» Алексей Харитонов. - Очень ценна возможная синергия с нашими основными направлениями, а также насколько то, что делает создаваемое СП, может способствовать развитию бизнеса наших партнеров-франчайзи (например, когда создавали СП со SmartWay, было важно, что наши франчайзи теперь смогут предлагать клиентам не только автоматизацию основных процессов, но и аутсорсинг услуг по командировкам)».

Более гибкой стратегии придерживается системный интегратор «Ланит», где синергия распространяется на заказчиков и клиентов, собственный объем продаж стартапа входит в число ключевых критериев, а руководители корпорации подчеркивают, что наработанные корпорацией опыт и компетенции применяются для стимулирования роста портфельных компаний (в том числе в конкретных успешных кейсах).

Подход «Софтлайн» сочетает в себе элементы корпоративного и финансового венчура, корпорация ориентируется на рост, который двигается рынком, и на свою роль как ментора и путеводителя стартапов по ИТ-рынку. Даже лексика руководителей больше напоминает манеру венчурных капиталистов, а не корпоративных менеджеров. Можно предположить, что «Софтлайн» находится в процессе развития из ИТ-дистрибутора в гибридную модель, сочетающую бизнес венчурного фонда.

«Мы являемся универсальным инвестором, выступая, по сути, и как корпоративный фонд, который отбирает проекты для дальнейшей интеграции в каналы продаж Softline, и как stand-alone инвестор, ориентированный на покупку компаний с целью «экзита» в среднесрочной перспективе, - сказал Дмитрий Поляков, замруководителя Softline Venture Partners».

Важно отметить, что на исследуемый период пришлась административная инициатива руководства Российской Федерации о приоритетном создании в госкорпорациях и компаниях с госучастием «специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании корпоративных венчурных фондов».

В октябре 2018 года на заседании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России было предложено форсировать скупку стартапов как госкомпаниями, так и частными корпорациями.

«Ресурсы роста операционной эффективности практически во всех секторах экономики – от транспорта до медицинских услуг, от промышленности и стройматериалов до машиностроения – исчерпаны. Они будут для каждой компании исчерпанными до тех пор, пока она не станет фактически венчурным фондом, - сказал вице-премьер правительства РФ Максим Акимов. – Большинство глобальных компаний именно в эту сторону идут, они уже не столько своей операционной деятельностью руководят, сколько покупают стартапы по всему миру, ищут новые технологические решения. Сегодня обсуждалось, как сделать так, чтобы к этому появился вкус у российских компаний, не только крупных, таких как «Росатом», «Ростех» или РЖД, а прежде всего у средних компаний с выручкой от 500 млн до 4–5 млрд рублей…».

«До настоящего времени системного описания и оценки этой активности почти не производилось. А в тех случаях, когда корпоративно-венчурная деятельность описывается, из нее не выделяются аспекты, специфические именно для отрасли информационных технологий, - сказал главный редактор TAdviser Александр Левашов. – Нами была предпринята попытка описать и оценить некоторые доступные внешнему наблюдению аспекты этой активности».