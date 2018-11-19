«Магнит» присоединился к созданию Национального каталога товаров

Розничная сеть «Магнит» присоединилась к созданию Национального каталога товаров. Компания и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соответствующее соглашение в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Магнит» вместе с другими участникам рынка намерены разрабатывать правила, стандарты и модели функционирования единого реестра товаров в России, создаваемого ЦРПТ.

«Рады, что к этому проекту присоединилась одна из ведущих российских сетей — «Магнит». Важно отметить, что национальный каталог товаров — это открытая платформа, создаваемая совместно с игроками рынка. Помимо наполнения каталога данными о товарах, вместе с «Магнитом» мы будем разрабатывать условия, гарантирующие невозможность регистрации недобросовестных производителей товаров, а также защиту от подделки зарегистрированных товарных знаков. Это большая и важная работа для всех участников рынка и покупателей, с которой можно справиться только общими усилиями», — сказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

«Сегодня ритейл находится на этапе масштабной цифровизации, и создание каталога является частью этого процесса. Он позволит сформировать единое информационное пространство, существенно сократит временные и трудозатраты компании благодаря исключению ошибок в документации и увеличит скорость оцифровки данных о товарах. У «Магнита» есть большой опыт сбора и обработки больших массивов информации, и мы готовы делиться экспертизой с ЦРПТ, — отметал директор по информационным технологиям и защите информации розничной сети «Магнит» Евгений Мельников.

В пилотном режиме каталог был запущен ЦРПТ в июне 2018 года. Он является важной составляющей Единой системы цифровой маркировки Честный ЗНАК и будет содержать унифицированную информацию обо всех товарах, реализуемых на российском рынке. Участники товарооборота получат свободный доступ к этим данным, при этом производители, дистрибьюторы и розничные сети не будут нести затраты на управление собственными каталогами и данными.

Каталог интегрирован в федеральные информационные ресурсы Россельхознадзора, Росаккредитации, Роскачества, ФНС и хранит разрешительную и сопроводительную документацию, необходимую для продажи и реализации товаров.