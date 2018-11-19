Bentley запустила iTwin Services и облачную службу PlantSight

Bentley Systems Incorporated объявила о предстоящем выпуске сервиса iTwin Services и облачной службы цифровых двойников для инфраструктурных проектов PlantSight, которая стала результатом общих разработок Bentley и Siemens на базе дополняющего друг друга программного обеспечения.

Цифровизация инфраструктурных проектов шагнула далеко вперед. Сегодня многие компании внедряют в свою работу цифровые двойники, с помощью которых реализовывать амбициозные проекты становится дешевле и эффективнее, чем раньше. Аналитика, искусственный интеллект и машинное обучение помогают принимать эффективные решения на протяжении всего жизненного цикла проектирования, строительства и эксплуатации объекта.

Но сегодня очень остро стоит вопрос синхронизации цифровых, в том числе инженерно-технических данных, с меняющимися условиями реального мира. Еще одна сложность заключается в том, что обычно техническая информация или недоступна, или устарела и является по сути набором сырых данных в инженерных файлах недоступных форматов. В новом сервисе iTwin Services компания Bentley преодолела трудности синхронизации с физической реальностью и решила вопрос доступности инженерных данных благодаря объединению технологий моделирования реальности, iModelHub, CDE и технологий сетевой визуализации. А для эксплуатации промышленных объектов Bentley совместно с Siemens объявили о создании облачной службы цифровых двойников PlantSight.

Данные о физической реальности любого инфраструктурного актива теперь можно собирать и обрабатывать с помощью лазерного сканирования, съемки БПЛА и последующей обработки в программном обеспечении для моделирования реальности от Bentley, создающем цифровой контекст в виде моделей реальности, где каждый цифровой компонент может быть автоматически размещен с геопространственной привязкой.

Модель реальности становится эффективным визуальным двойником с интуитивно понятным интерфейсом для поиска, просмотра и запросов информации, относящейся к цифровым проектным моделям объекта.

Сложность сбора и обработки технических данных физических объектов – их цифровых компонентов – заключается в неясности их текущего состояния, что к тому же усугубляется непрерывными изменениями. Платформа iModelHub Bentley, представленная в 2017 году, преодолевает эти препятствия благодаря автоматической систематизации процессов (для достижения семантической согласованности сырых данных в известных форматах) и синхронизации на основе реестра изменений, соответствующих рабочим процессам проекта CDE (ProjectWise) или управлению конфигурациями (AssetWise).

После заполнения и синхронизации посредством цифрового контекста и цифровых компонентов службы iTwin Services обращаются к новой библиотеке с открытым кодом iModel.js (iModeljs.org) для интерактивной сетевой визуализации. Проектные команды могут легко настраивать приложения, которые подключаются к цифровому двойнику в конкретных случаях, эффективно используя обширную общедоступную экосистему. Кроме того, доступ к геопространственной среде для цифровых двойников в масштабах города предлагается через новые услуги Bentley OpenCities Planner.

Службы iTwin Services обеспечивают постоянный доступ к проверке состояния проекта, синхронизируются с любым запросом и предоставляют визуализации и аналитику изменений на разных стадиях проекта. iTwin Services также интегрирует ПО Bentley для 4D моделирования процессов строительства SYNCHRO.

iTwin Services для цифровых двойников проектов будут доступны в начале 2019 года с поквартальной оплатой за каждый сегмент iTwin с учетом масштаба, цифровых компонентов и цифрового контекста, а также включая предоставление облачных и сетевых услуг.

Siemens и Bentley представили PlantSight, новую линейку облачных служб цифровых двойников промышленных предприятий. PlantSight предлагает комплексные услуги цифровых двойников для моделирования производительности активов заводов на основе технологий AssetWise APM от Bentley,а также MindSphere и Teamcenter от Siemens.

Каждый производственный объект характеризуется набором изменений как физического состояния, так и различных типов и форматов соответствующих инженерно-технических данных. Таким образом, цифровые двойники надежно, всесторонне и точно синхронизируют физическую реальность с ее виртуальными инженерно-техническими данными.

В обрабатывающих отраслях промышленности, для которых характерны капитальные проекты, эффективность цифровых двойников зависит от целостности и доступности предоставляемой рабочей информации, которая постоянно обновляется в форматах 2D схем и 3D моделей. PlantSight предлагает всем участникам проекта наглядные визуализации на базе облачных и сетевых технологий и доступ к интерфейсам данных и инструментов, гарантируя своевременное и точное внесение изменений и управление этими изменениями.