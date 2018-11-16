«Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными

23-24 октября 2018 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) прошла крупная конференция Gartner Data & Analytics Summit 2018, официальным спонсором которого выступила компания «Юнидата». В течение двух дней ведущие аналитики и специалисты в области управления данными делились актуальными тенденциями рынка, рассказывали о самых последних новшествах в области данных и делали прогнозы по этому направлению. Отдельно стоит отметить доклады, посвященные направлениям Data Governance, Data Quality, а также тенденциям «цифровизации современного общества».

Одной из основных тем обсуждения аналитиков стала роль и место искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения в системах по управлению данными. Общее экспертное заключение – именно искусственный интеллект будет одним из ключевых направлений в ландшафте систем управления данными в 2019-2020-х годах.

Еще одним трендом, стремительно набирающим обороты, является выделение отдельных офисов управления данными в организациях и крупных холдингах. И ведущую роль в этом будет занимать директора по данным (Chief Data Officer, CDO). В обязанности CDO входит создание инфраструктуры работы с данными, управление качеством и архитектурой данных, а также управление мастер-данными и нормативно-справочной информацией, управление метаданными и бизнес глоссариями. Именно для всех этих задач и нужны современные платформы по управлению данными, такие как «Юнидата». Еще одной из важнейших задач CDO будет являться не столько управление данными, сколько управление поведением бизнес-пользователей. На основе анализа их поведенческих стереотипов в ближайшем будущем и будет выстраиваться стратегия развития платформ по управлению данными, включая последующую роботизацию этих процессов.

Соответственно, явным трендом является устранение разрыва между операторами и аналитиками данных и конечными бизнес-потребителями информации, а также ускорение процесса передачи и использовании информации внутри компаний. Таким образом, ведущие решения в области управления данными должны ориентироваться, прежде всего, на бизнес-потребителей, вовлекая именно их в цикл управления данными.

- Для нас это - очевидный шаг в развитии платформы. – поясняет Главный архитектор «Юнидаты» Алексей Цырюльников. - Юнидата, как современная платформа, последовательно реализует новые способы взаимодействия, являющиеся неотъемлемой частью дорожной карты развития платформы. Так, в ближайшем релизе компания собирается расширить функциональность путем переноса точек принятия и фиксаций решений из классической Enterprise среды (электронная почта, Web-приложения), непосредственно на мобильные устройства бизнес пользователей (корпоративные мессенджеры). Мы одними из первых на рынке реализуем замкнутый цикл взаимодействия технических операторов данных с бизнес-пользователями для повышения скорости и точности принятия бизнес-решений.

На стенде «Юнидаты» специалисты компании представили англоязычную версию платформы, подробно рассказывая посетителям мероприятия о последних достижениях компании. Украшением первого дня мероприятия стал вечерний прием, организованный на стендах. «Юнидата» представила крио-коктейли, попробовать которые смогли все желающие. Приглушенный свет, струящийся из пробирок с напитком пар, контейнер с охлажденным до минус 196 градусов по Цельсию азотом – все это создало свою особую, необычную ауру, пришедшуюся публике по душе.

- Участие в подобном мероприятии - важный международный опыт для нас. – считает генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов. – Во-первых, мы были рады представить свои самые последние достижения на международном рынке, показать нашим иностранным коллегам то, над чем мы упорно трудились все последние годы. Во-вторых, мы наглядно увидели, что те технологии, которые мы заложили в платформу являются самыми передовыми и актуальными в области управления данными. Это лишний раз подтвердило тот факт, что по мнению специалистов, «Юнидата» является одной и наиболее эффективных и современных платформ по управлению данными в мире.

Gartner Data & Analytics Summit – крупнейшая конференция в области управления данными, посетит которую более 1500 человек. Выступления, презентации, круглые столы, мастер-классы, выставка – вот далеко не полный список мероприятий, которые прошли под эгидой саммита во Франкфурте. Особый упор будет сделан на кластер Data Governance (MDM, DQ, Privacy, Security).

Gartner – одна из крупнейших в мире исследовательских и консалтинговых компаний, специализирующихся на рынке информационных компаний. IT специалисты всего мира прекрасно знают Magic Quadrants, Hype Circles и многие другие исследования.

«Юнидата» - инновационная российская IT-компания, разработчик программного обеспечения. Флагманским продуктом компании является платформа управления данными «Юнидата», основанная на современном технологическом стэке свободного программного обеспечения (СПО).

«Платформа Юнидата» - это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.