Сбербанк запустил начисление повышенных бонусов «Спасибо» при оплате кредитными картами

Сбербанк запустил акцию с начислением повышенных бонусов «Спасибо» при использовании кредитных карт. При оплате до 31 мая 2019 г. в категории «Досуг и развлечение», в кафе и ресторанах с помощью кредитных карт Visa уровня Classic, Gold и Momentum, которые будут оформлены с 15 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г., Сбербанк начисляет 10% бонусов «Спасибо».

Игорь Ковалев, исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные бонусы "Спасибо" до 10%. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, можно оплатить ими покупки в офлайн- и интернет-магазинах. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении».

Чтобы оформить карту, нужен только паспорт, справка о подтверждении доходов не требуется. Для клиентов, у которых есть предодобренное предложение кредита, годовое обслуживание по стандартным и золотым картам будет бесплатным в течение срока действия кредитной карты, для всех остальных клиентов бесплатным будет первый год обслуживания.

Повышенное начисление бонусов «Спасибо» при использовании кредитных карт Visa Classic, Gold и Momentum, оформленных в период акции, будет продолжаться до конца мая 2019 г.