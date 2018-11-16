Samsung начинает российские продажи смартфона Galaxy A9 (2018). Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж своего первого смартфона с четырьмя основными камерами Galaxy A9 (2018).

В своих линейках мобильных устройств Samsung стремится сочетать не только инновационные технические характеристики, но и воплощать необычные цветовые решения. Как показывает внутренняя статистика компании, пользователи положительно воспринимают этот тренд: большинство предзаказов были сделаны на shop.samsung.com, из них каждый второй пользователь приобрел устройство в синем цвете.

Благодаря четырем объективам основной камеры, предназначенным для съемки в разных условиях и форматах, пользователи могут запечатлевать яркие моменты, максимально проявляя свой творческий потенциал.

Камера 24 МП обеспечивает яркие и четкие кадры в условиях низкой освещенности. Объектив с двукратным оптическим зумом позволяет снимать мельчайшие детали даже с большого расстояния.

Благодаря широкоугольному объективу можно с легкостью уместить красочный пейзаж на одном снимке. Портретная камера с возможностью ручной настройки эффекта боке (функция «Живой фокус») дает полную свободу для самовыражения.

Кроме того, камера Galaxy A9 получила функции «Оптимизации сцен», в которой предусмотрено 19 режимов оптимизации изображения, и распознавания дефектов для создания максимально качественных и реалистичных фотографий.

Устройство можно приобрести в официальном онлайн-магазине Samsung, а также у партнеров компании на всей территории России в трех стильных цветах – черном, синем и розовом – по рекомендованной цене 39 990 руб.