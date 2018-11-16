Sabre приобретает Farelogix для ускорения внедрения стандарта NDC

Sabre Corporation объявила о заключении соглашения о приобретении Farelogix, признанного новатора в индустрии туризма, предлагающего передовые технологии по управлению предложениями и выполнению заказов по протоколу NDC, которые используют многие ведущие авиакомпании в мире. Sabre ожидает, что после завершения сделки данное приобретение позволит компании ускорить вывод на рынок комплексных решений для ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций по стандарту NDC.

Компания Farelogix со штаб-квартирой в Майами предлагает портфель SaaS-решений, которые позволяют авиаперевозчикам динамически создавать, контролировать, оптимизировать и предоставлять персонализированные и дифференцированные предложения по всем каналам продаж. Данные возможности ритейла, продвижения и дистрибуции предложений, контролируемые на стороне авиакомпаний, дополняют существующие решения Sabre для розничной торговли и продвижения, а также перспективные продукты поставщика.

«Инвестиции Farelogix в технологии по управлению предложениями и выполнению заказов по протоколу NDC помогут нам ускорить реализацию планов по разработке передовых решений в области ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций, которые создадут большую ценность для отрасли, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre. – Интегрируя возможности Farelogix в ведущую технологическую платформу Sabre для авиакомпаний, мы сможем предложить необходимые перевозчикам инновационные комплексные решения, основанные на лучших технологиях и глубокой экспертизе наших команд».

Основываясь на GDS- и PSS-независимых инструментах Farelogix, Sabre рассчитывает ускорить внедрение инноваций в динамичном и высококонкурентном сегменте IT для авиакомпаний, чтобы помочь авиаперевозчикам стимулировать рост и рентабельность бизнеса. Компания также стремится создать преимущества для всех клиентов в экосистеме туризма.

«На протяжении нескольких лет Farelogix и Sabre вместе работали с рядом общих заказчиков над внедрением наших дополнительных технологий, позволяющих ответить на одни из наиболее сложных вызовов рынка. Данная сделка – это естественное продолжение успешного сотрудничества наших компаний, – отметил Джим Дэвидсон (Jim Davidson), CEO Farelogix. – Sabre разделяет наше видение инноваций и обладает передовыми технологиями, ресурсами и глобальным охватом, что поможет нам масштабировать решения и развивать клиентскую базу».

Соглашение о приобретении Farelogix является следующим шагом в стремлении Sabre стать предпочтительной и центральной платформой для туристического бизнеса. Одной из инноваций Sabre стала цифровая коммерческая платформа для авиакомпаний, запущенная недавно вместе с несколькими авиаперевозчиками. Она предоставляет комплексные возможности для персонализированного ритейла, позволяя максимизировать доходы и дифференцировать бренд. Кроме того, Sabre сотрудничает с многими авиакомпаниями и туристическими агентствами в рамках программы «Больше, чем NDC» для развития отрасли посредством разработки, интеграции и тестирования комплексных решений для формирования предложений и выполнения заказов по стандарту NDC. Приобретение и интеграция технологий Farelogix помогут Sabre ускорить внедрение этих инноваций.