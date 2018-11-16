Правительство Республики Башкортостан и «1C» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Фирма «1C» и Правительство Республики Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве сфере ИТ. И.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан − руководитель аппарата Правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали документ.

Документ предусматривает сотрудничество в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон по построению системы государственного управления в рамках концепции региональной информатизации.

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений Республики Башкортостан.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе высших и средних специальных учебных заведений Республики Башкортостан, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.

«Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации, автоматизации органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы Башкортостана, поможет решению задач, стоящих перед Правительством Республики», − сказал и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Илшат Тажитдинов.

«Мы давно работаем с регионом, у нас в Башкортостане есть сильные партнеры. Мы готовы задействовать опыт, который у нас наработан в других регионах для того, чтобы помочь совершенствовать государственное управление в Республике Башкортостан за счет качественной автоматизации. Одновременно мы рассчитываем, что экспертиза специалистов Башкортостана позволит улучшить наши тиражные решения на платформе "1С:Предприятие". Очень важное для нас направление – развитие сотрудничества с высшими и средними специальными учебными заведениями Башкортостана, совместное совершенствование в регионе образовательной среды, подготовка и переподготовка ИТ-кадров для цифровой экономики», − отметил директор «1С» Борис Нуралиев.