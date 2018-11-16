«Микрон» и Digital Transformation Group будут развивать блокчейн-платформу Tracelabel

Digital Transformation Group (DTG), интегратор цифровых экосистем в составе группы компаний «Ланит», и «Микрон», один из крупнейших производителей и экспортеров микроэлектроники в России, объявили о старте технологического партнерства.

В рамках сотрудничества, направленного на развитие блокчейн платформы Tracelabel, «Микрон» будет поставлять RFID-метки для идентификации, аутентификации и безопасной передачи данных о товарах. Компания также окажет технологическую поддержку в вопросах интеграции RFID-технологий в разработки DTG — отслеживание жизненного цикла товаров и управление цепочками поставок.

В процессе подготовки пилотного запуска Tracelabel «Микрон» поставил партию RFID-меток для маркировки алкогольной продукции премиум-класса. Ярлыки содержат информацию о товаре и производителе, они помогают поддерживать обратную связь с покупателем — все это защищает бренд от подделки, фальсификации и мошенничества, а также обеспечивает достоверность информации на всех этапах.

Digital Transformation Group объявила о выпуске пилотной версии платформы Tracelabel в сентябре 2018 г. Разработка объединяет всех участников процесса поставки и потребления товаров в единую экосистему. Она предоставляет «единый источник правды» — полную и достоверную информацию о происхождении и движении товаров от производителя к конечному потребителю.

RFID-технология была успешно протестирована заказчиком Tracelabel, швейцарской компанией Vintage Wines SA. В будущем метки «Микрона» также могут быть использованы для RFID-маркировки фармацевтической продукции, ювелирных изделий, предметов искусства и других групп товаров, нуждающихся в защите от подделок, строгом соблюдении условий хранения и подтверждении подлинности.

Денис Реймер, вице-президент по цифровой трансформации группы компаний «Ланит», руководитель DTG, сказал: «Значительный опыт в области RFID-разработок и активное содействие специалистов "Микрона" помогли DTG в короткие сроки решить задачу маркировки товаров при разработке Tracelabel. Использование RFID-технологии позволит гарантировать оперативную поставку на нашу платформу достоверных данных о местонахождении товара, а потребителю — получать информацию об оригинальности происхождения товара непосредственно в момент покупки».

«В блокчейн-системах защита данных и безопасность транзакций являются основополагающим фактором, а применение RFID-маркировки позволяет контролировать процесс на всех этапах, видеть источники данных о происхождении и свойствах товара и отслеживать любые параметры, – отметила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова. – RFID-метки обеспечивают стыковку физического и цифрового миров точней и надежней других аналогов, что делает их незаменимыми в задачах цифровизации. Вместе с DTG мы будем рады развивать платформу Tracelabel, в которой видим одну из топ-технологий для ритейла».