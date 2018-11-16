Huawei планирует открыть центр исследований и разработок в Татарстане

Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан подписали меморандум о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили Чжу Вэйхуа (Zhu Weihua), вице-президент по корпоративному технологическому сотрудничеству компании Huawei и Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Республики Татарстан.

Меморандум о сотрудничестве затрагивает целый спектр целей и задач, способствующих обмену опытом в таких приоритетных направлениях, как исследовательские работы в области развития современных технологий, привлечение к совместным исследовательским работам научных кадров и стартапов Республики Татарстан.

Стороны также договорились проводить взаимные консультации по обмену научным и практическим опытом, а также намерены рассмотреть возможность организации научно-исследовательской лаборатории Huawei на территории Республики Татарстан.

«Приятно видеть, как стремительно развивается наше партнерство с Республикой Татарстан. Открытие научно-исследовательской лаборатории станет важным шагом для обеих сторон. Теперь Huawei будет не только внедрять ИКТ-технологии в области экономики республики, но и разрабатывать их совместно с научными специалистами региона», – сказал Чжу Вэйхуа (Zhu Weihua), вице-президент по корпоративному технологическому сотрудничеству компании Huawei.

«Наше сотрудничество с Huawei в области развития систем безопасного города, внедрения технологии 5G поможет нам сделать рывок в цифровизации региона. Новый центр исследований и разработок, который планируется открыть, поможет эффективно использовать научно-технический потенциал республики. Радует и потенциальная заинтересованность компании в венчурном инвестировании в татарстанские ИТ-проекты и решения», - отметил Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Республики Татарстан.

Подписание меморандума подтверждает стремление сторон развивать и углублять взаимовыгодную работу и содействовать реализации совместных научных и образовательных инициатив в области ИКТ.

Сотрудничество компании и региона началось в 2018 году. Так, в конце января Huawei и Правительство Республики Татарстан подписали соглашение о развитии сотрудничества в области внедрения ИКТ в различных отраслях экономики региона. Этой весной Huawei выступила технологическим партнером при запуске опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Чуть позже летом студенты Казанского федерального университета приняли участие в глобальной образовательной программе Seeds for the Future.